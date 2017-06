Slik ser brannblokka ut på innsiden – kledningen kan ha vært ulovlig

Politiet i London er i gang med en kriminaletterforskning av branninfernoet i boligblokka som kostet minst 58 mennesker livet.

Nå har politiet frigitt bilder fra innsiden av bygget som viser de omfattende skadene.

Søndag sier finansminister Philip Hammond at kledningen ser ut til å være forbudt ifølge gjeldende byggeforskrifter.

– Jeg forstår det som at kledningen det er snakk om, denne brennbare kledningen som er forbudt i Europa og i USA, og er forbudt her, sa Hammond da han var gjest i TV-programmet Andrew Marr Show på BBC.

En talsperson fra departementet har senere presisert at det Hammond egentlig mente å si var at kledningen er forbudt brukt i bygninger over en viss høyde, skriver The Guardian.

Usikkert hvordan kledningen ble brukt

Handelsminister Greg Hands sier myndighetene nå er i gang med en hasteinspeksjon av rundt 2.500 lignende bygninger rundt om i landet. Også Hands hevder at blokka trolig ikke var bygd i tråd med gjeldende byggeforskrifter.

Ifølge Hands har myndighetene imidlertid ikke innhentet alle detaljer om renoveringen av blokka som var ferdig i fjor.

– Vi må finner nøyaktig hva slags kledning som er brukt og hvordan den ble festet, sier Hand til Sky News.

HEISEN: Boligblokka har ett trappeløp med heis, plassert i midten av bygget. Foto: Metropolitan Police

Eksperter mener kledningen på Grenfell Tower bidro til at brannen spredte seg raskt langs utsiden av bygningen tidlig onsdag morgen. Den 24 etasjer høye blokka som en gang var hjemmet til 600 personer i 120 leiligheter, er nå en utbrent ruin.

Aluminiumskledning med isolasjon plassert mellom to plater har fått skylda for brannspredning under storbranner flere steder i verden.

Foto: NRK

Krever dokumenter beslaglagt

Parlamentsmedlemmet David Lammy fra Labour krevde søndag at myndighetene og politiet beslaglegger alle dokumenter knyttet til oppussingen av Grenfell for å hindre at eventuelle beviser blir ødelagt.

– Når sannheten om denne tragedien kommer for en dag, kan det hende vi oppdager at flere organisasjoner har blod på hendene, sa han.