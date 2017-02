Marine Le Pens stabssjef er tiltalt i samband med misbruk av EU-middel

Le Pen, som i tillegg til å vere presidentkandidat og leiar av Nasjonal Front er medlem av EU-parlamentet, har vore under etterforsking for å ha brukt parlamentets middel til å lønne assistentar for partiarbeid utført i Frankrike. Måndag skal fransk politi ha gjennomgått partiets hovudkvarter i Nanterre, ein forstad til Paris.

Stabssjefen til Le Pen, Catherine Griset blei tidlegare på onsdag avhøyrt saman med Le Pens livvakt Thierry Legier av antikorrupsjonspoliti. Legier fekk seinare gå. Dei to skal ha motteke rundt 340.000 euro som var rekna på å betale tilsette i EU-parlamentet.

EU-reglane fastslår at dei midla parlamentsmedlemmene har tilgang til berre kan bli brukt til å løne medarbeidarar som er tilsett ved parlamentet i Brussel.

Sjølv avviser Le Pen det som ein svertekampanje i det som har vist seg å vere ein dramatisk og uføreseieleg presidentvalkamp.

– Det franske folk klarer godt å sjå forskjellen på verkelege «affærar» og politisk spel, var hennar kommentar onsdag morgon, skriv Le Monde.

Ein av affærane Le Pen kan tenkast å sikte til er den som har dominert franske medium den siste tida – «Fillon-affæren». Han har vore i hardt ver etter skuldingar om at han skal ha lønna kone og barn godt frå statskassa på tynt grunnlag.

Le Pen har den siste tida gjort det godt på meiningsmålingane, og EU-kritikaren fekk fornya sjølvtillit etter at britane stemte for å forlate EU i sommar og endå meir då Donald Trump vann presidentvalet i USA. Likevel er det venta at ikkje vil klare å famne breitt nok, og difor tape den andre og avgjerande valomgangen.

Første runde av presidentvalet er 23. april. Andre runde er 7. mai.