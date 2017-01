Hamon er sosialistenes presidentkandidat i Frankrike

– I møte med en privilegert høyreside, en konservativ høyreside og en destruktiv ekstrem høyreside, har Frankrike behov for venstresiden, sa Benoît Hamon da han kommenterte seieren. Hamon sa at er viktig å stå sammen nå og at han vil kontakte De grønne for å danne et sterkere samarbeid.

Den tidligere statsministeren Manuel Valls måtte altså se seg slått i den andre valgomgangen.

Da rundt 60 prosent av stemmene var telt opp viste foreløpige resultater at Hamon fikk 58 prosent av stemmene mens Valls fikk 42.

Manuel Valls gratulerte Hamon da nederlaget var et faktum Foto: Christophe Ena / AP

– Jeg vil gi mine varme gratulasjoner til Benoît Hamon, sier Manuel Valls etter å ha snakket med Hamon på telefonen.

– Nå er han kandidaten for vår politiske familie, det er han som får oppgaven med å samle oss. Jeg ønsker ham lykke til, sier Valls ifølge Le Monde.

Vant også første runde

49 år gamle Hamon vant overraskende første runde av nominasjonsvalget, noe som gjorde ham til favoritt i forkant av den andre og avgjørende omgangen.

Med ham er det ventet en kraftig venstredreining i Sosialistpartiet som har lidd kraftig under presidentperioden til sittende president François Hollande.

Valglokalene stengte klokka 19, men allerede to timer før den tid var det klart at oppmøtet var større enn i første valgomgang.

Hamon møter Nasjonal Fronts Marine Le Pen, høyresidens François Fillon, sentrumskandidat Emmanuel Macron og Jean-Luc Mélenchon på ytre venstre i den første valgomgangen i det franske presidentvalget.