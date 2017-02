Korrupsjonspoliti etterforsker lønnen til barna til fransk presidentkandidat

– Jeg lønnet dem på grunn av deres ekspertise, de var advokater, sa Fillon da han forklarte seg om saken på fransk TV. Ifølge flere franske medier blir også disse utbetalingene og lønningene til kona, Penelope Fillon, etterforsket av fransk korrupsjonspoliti.

Den republikanske presidentkandidaten François Fillon har lovet å kutte i byråkratiet for å redusere de offentlige utgiftene hvis han blir valgt til Franrikes neste president. Men nå er han mistenkt for å ha misbrukt en statlig ordning og ha tappet den for flere millioner kroner.

Kona sa hun var hjemmeværende

– Jeg har aldri vært hans assistent eller noe lignende, skal kona til François Fillon ha sagt i et intervju i 2007. Samtidig gjør den franske presidentkandidaten alt han kan for å overbevise alle om at hun i flere år gjorde nettopp det.

Mens mannen bodde i Paris, bodde Penelope Fillion og de fem barna deres her Solesmes, vest i Frankrike. Foto: STEPHANE MAHE / Reuters

«Penelopegate»

Da kona hans, britiskfødte Penelope Fillion ga et intervju til The Telegraph i 2007 tenkte hun nok ikke at det skulle bli aktuelt å trekke det fram ti år senere. Det hun sa den gangen ble ikke tatt med i artikkelen, men fransk tv har fått det upubliserte videoopptaket som ble gjort. Ifølge tv-kanalen France 2 og deres program Envoyé Spécial, er hun krystallklar:

– Jeg var aldri hans assistent eller noe som helst lignende.

Intervjuet skal vises på France 2 i kveld.

Fillon har gang på gang insistert på at hennes arbeidsinnsats var reell:

– Min kone har vært ansatt som min parlamentariske assistent i mange år. Hun har jobbet for meg siden mitt første valg i 1981. Hun har rettet mine taler og tatt imot folk jeg ikke hadde tid til å møte, sier han.

Franske parlamentarikere kan ansette folk som sine assistenter og få penger av det offentlige til å lønne dem. De er også i sin fulle rett til å hyre inn familiemedlemmer slik Fillon har gjort.

Men da satire- og nyhetsmagasinet Le Canard Enchainé så nærmere på jobben som Fillons kone, Penelope, skulle ha gjort, fant de ingen ting. Ingen tegn til noen innsats som skulle være verdt 500.000 euro – eller mer enn fire og en halv million kroner i løpet av en tiårsperiode.

François Fillon mener han er utsatt fra et kupp fra venstresiden og at kona blir brukt for å skade ham. En påstand hans politiske motstandere fnyser av. Foto: Christophe Ena / AP

Lønnet også barna

Etter den første artikkelen i «Le Canard» kom en ny denne uka som omtaler jobben to av ekteparets barn gjorde for faren sin. De var hyret inn som juridiske assistenter

Datteren skal ha fått mer enn fem hundre tusen kroner fra statskassa for arbeidsinnsatsen som varte i femten måneder, mens sønnen skal ha tjent rundt 235 tusen i løpet av et halvt år.

Fillon hevder at de to var kvalifisert for dette som advokater. Problemet er bare at ingen av dem var ferdige med jusstudiene da de var ansatt.

Le Canard Enchaine hevder også at Penelope Fillon i en periode også fikk en månedslønn på mer enn førti tusen kroner fra det litterære magasinet La Revue des deux mondes. Michel Crépu, som var direktør i magasinet i denne perioden, sier han aldri så henne der noen gang og at han aldri har jobbet med henne.

Ifølge ubekreftede påstander skal hun ha fått rundt 850.000 kroner i lønn her, påstander som også blir etterforsket av politiet, skriver Le Monde.

Faksimile fra Le Canard enchainé. Foto: Le Canard enchainé / Faksimile

Etterforskes av korrupsjonspoliti

Fransk politi gjennomsøkte Fillons kontorer tirsdag og beslagla en rekke dokumenter.

Da Fillon gikk inn i regjeringen var det Marc Joulaud som overtok plassen hans i nasjonalforsamlingen. Han skal etter sigende også ha overtatt Fru Fillon som assistent. I denne perioden skal hun ha fått rundt 10.000 euro i lønn.

Joulaud har ikke villet uttale seg, men han ble forhørt av etterforskerne denne uken.