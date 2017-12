Må selge partihovedkvarter for 450 millioner

Sosialistpartiet har solgt det over 3000 kvadratmeter store hovedkvarteret i 7. arrondissement for 45,5 millioner euro, rundt 450 millioner norske kroner. Det skriver Le Parisien.

«Solferinos» siste store øyeblikk: François Hollande forlater sosialistkvarteret 14. mai i år etter å ha gått av som president. Foto: STRINGER / AFP

– Beslutningen er tatt av økonomiske grunner etter at de offentlige inntektene har gått som en følge av resultatene av presidentvalget og parlamentsvalget, skriver Sosialistpartiet i en pressemelding om salget tirsdag kveld.

Partiet gjorde to historisk dårlige valg i vår.

Først fikk Benoît Hamon bare prosent av stemmene i første runde av presidentvalget i april. Det skjedde bare fem år etter partiets siste store triumf – da François Holland ble valgt til president i 2012.

Enda verre gikk det ved parlamentsvalget i juni. Der endte partiet med 29 mandater, en nedgang fra 280 mandater ved forrige valg, skriver Reuters.

Frankrikes parlament Ekspandér faktaboks Det franske parlamentet består av Nasjonalforsamlingen og Senatet. Nasjonalforsamlingen 577 seter og representantene sitter i 5 år.

Valget går over to omganger.

I første valgomgang er det oftest flere kandidater i hver valgkrets.

Dersom en kandidat får mer enn 50 prosent i første runde har hun eller han vunnet. Dette skjer kun i noen få av valgkretsene.

Der det ikke er en klar vinner vil alle som har fått mer enn 12.5 prosent oppslutning av alle de stemmeberettigde i kretsen gå videre til andre og avgjørende runde.

Oftest er det kun to som går videre. Der det er tre eller fire som går videre vil en kandidat ofte trekke seg for ikke å stjele stemmer fra sin nærmeste allierte.

Målet er at en kandidat skal stå igjen som vinner med mer enn 50 prosent av stemmene.

Nasjonal Front har ofte gått på nederlag i andre runde fordi velgere fra andre partier går sammen om å stemme mot Nasjonal Fronts kandidat.

I 2012 fikk Nasjonal Front rundt 13–14 prosent av stemmene i første runde, men til slutt kun to representanter i Nasjonalforsamlingen.

Økologistene, De Grønne, fikk 5–6 prosent av stemmene, men til slutt 17 representanter. Senatet 348 senatorer.

Disse er utnevnt av ordførere, fylkesordfører og Nasjonalforsamlingen.

Senatet fungerer som et overhus og har mindre makt en Nasjonalforsamlingen.

Presidententen i Senatet er stedfortreder for Frankrikes president og nummer to i makthierarkiet.

Ordningene for Nasjonalforsamling og Senat ble grunnlovsfestet av president Charles de Gaulle med innføringen av den 5. Republikk i 1958. Kilde: AP/Wikipedia/Senate.fr.

Et bilde tatt i Det franske sosialistpartiets hovedkvarter mandag i denne uken viser hvordan aktiviteten ikke er som i glansdagene. Foto: STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

Politisk og økonomisk krise

Den politiske krisen har ført med seg en økonomisk krise. Den offentlige partistøtten henger sammen med oppslutningen.

Ifølge partiets økonomiansvarlige, Jean-François Debat, må partiets årlige budsjett reduseres fra 28 til 8 millioner euro i året.-

Det betyr et «tap» på 100 millioner euro – rundt en milliard norske kroner – i løpet av den pågående fem år lange valgperioden.

President François Mitterrand og hans kone Danielle 10. mai 1981 da Sosialistpartiet sto på toppen av sin makt. Foto: JEAN-CLAUDE DELMAS / Afp

Partiet trenger også mindre plass etter at mange ansatte i hovedkvarteret må slutte som et resultat av den dårlige økonomien.

60 av 100 ansatte har mistet jobben i partihovedkvarteret etter de elendige valgene.

Kjøpt under Mitterand

Partiet har holdt hus i bygningen siden 1980 og kjøpte bygningen for 53 millioner franske franc i 1986.

På 1980-tallet var Sosialistpartiet på toppen av sin makt under president François Mitterrand, og «Solferino» – som hovedkvarteret ble kalt i partiet – symboliserte makten.

Den gang var «Solferino» hovedkvarter for Vest-Europas største sosialistpartie – nå symboliserer salg at partiet kjemper for å overleve.