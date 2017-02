Fransk politi gjennomsøkte hovedkvarteret til Marine Le Pens parti Front National

Marine Le Pen, som er leder for det nasjonalistiske høyrepartiet Front National i Frankrike, er under etterforskning for misbruk av EU-midler.

Mandag skal fransk politi ha foretatt en razzia i partiets hovedkvarter vest for Paris, ifølge The Guardian.

Le Pen skal ha betalt assistenter i parlamentet med EU-midler, penger som skulle gå til assistenter for lovgivere i EU. Hun skal også ha ansatt to assistenter, blant annet sin tidligere livvakt, skriver den franske avisen Le Monde.

Front National mener dette er en måte å sverte deres valgkamp.

– Dette ser ut til å være en medieoperasjon hvor målet er å endre kursen på presidentvalgkampen, skriver partiet i en uttalelse.

Går fram i meningsmåling

LIBANON: Le Pen er for tiden i Libanon. Her har hun blant annet møtt presidenten i landet Michel Aoun. Foto: HANDOUT / Reuters

Marine Le Pen og hennes parti går likevel frem, viser ny meningsmåling. Nasjonal fronts leder ville tatt seg greit videre i den første valgomgangen i april, med en oppslutning rundt 27 prosent, ifølge målingen som Reuters har gjengitt.

I andre valgomgang ville hun fortsatt fått problemer med å slå sine to største rivaler, tidligere økonomiminister Emmanuel Macron og den konservative kandidaten François Fillon.

Ifølge målingen ville en andre runde mot Fillon endt i et nederlag med 44 prosent mot hans 56. I en eventuell kamp mot Macron ville hennes oppslutning vært på 42 mot 58.

Den sistnevnte målingen er likevel en merkbar endring siden forrige uke. Da lå Macrons oppslutning på rundt 63 prosent mot Le Pens 37 prosent.

Vil bekjempe IS

Partilederen er mandag i Libanon. Hun har blant annet hatt samtaler med president Michel Aoun og statsminister Saad Hariri.

Under samtalene i Beirut skulle de blant annet snakke om hvordan man best bekjemper islamistisk terror.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Hun sa seg enig med Hariri i at det er helt nødvendig at alle land som vil bekjempe islamsk fundamentalisme og IS, samler seg.

Le Pen la til at Assad ville være det minste ondet, og at han ville være en langt mer betryggende løsning for Frankrike enn IS.

Første runde i det franske presidentvalget starter om ni uker. Dersom ingen kandidat får over 50 prosent i den runden, vil det bli en ny valgomgang 7. mai mellom de to som fikk flest stemmer i første runde.