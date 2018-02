Mandelas «gullgutt» blir Sør-Afrikas nye president

Cyril Ramaphosa gikk fra fagforeningsaktivist til å bli milliardær og visepresident.

Neste stopp på karrierestigen er stillingen som Sør-Afrikas president.

Jacob Zuma ut, Cyril Ramaphosa inn. Etter et voldsomt press fra partiet hans, ANC, valgte president Zuma å trekke seg onsdag kveld. Ramaphosa tar over, trolig i løpet av torsdag eller fredag. Bildet er fra 13 januar i år da de sammen feiret ANCs 106 års dag. Foto: Mujahid Safodien / AFP

Etter at president Jacob Zuma onsdag kveld sa at han trekker seg, kan regjeringspartiet ANC få det som de vil og innsette Ramaphosa som ny leder av Sør-Afrika allerede torsdag eller fredag.

TRAKK SEG: Onsdag kveld trakk Jacob Zuma seg som president. Du trenger javascript for å se video. TRAKK SEG: Onsdag kveld trakk Jacob Zuma seg som president.

«Begavet»

Mandela beskrev i sin tid Ramaphosa som en av den «nye generasjonens» mest begavede ledertalenter.

De to samarbeidet tett om overgangen til flerpartistyre etter at Mandela ble satt fri i 1990 etter 27 år i fengsel for kampen mot apartheid.

Mandelas gullgutt. Selv da Mandela satt arrestert på Robben Island, samarbeidet de to. Ramaphosa utenfor fengselsmurene, Mandela innenfor. Bildet er fra en samtale i juni 1992 da de to ledet forhandlingene med det hvite apartheidregimet om overgang til demokrati. Foto: Denis Farrell / AP

Da Ramaphosa ikke klarte å sikre seg presidenttittelen etter Nelson Mandela i 1997 valgte han å forlate politikken.

Som forretningsmann lyktes han å bli en av Afrikas rikeste og mest innflytelsesrike menn.

I 2012 fant den tidligere fagforeningsmannen tilbake til politikken.

Han ble da valgt til nestleder av ANC.

Samme år ble også president Jacob Zuma gjenvalgt som leder og gjorde Ramaphosa til sin visepresident.

Kjempet mot apartheid

65 år gamle Ramaphosa vokste opp i Soweto som var selve sentrum i kampen mot apartheid.

Han studerte juss og ble en sentral aktivistleder i ANC.

Han ble arrestert i 1974 og satt ett år i fengsel.

Ramaphosa var en viktig figur i kampen mot apartheid.

Han var blant de unge ledertalentene i ANC som tok ansvar mens de eldre satt fengslet på fangeøya Roben Island.

Fagforeningspamp

På 80-tallet grunnla Ramaphosa National Union of Mineworkers som ble en av de viktigste organisasjonene for anti-apartheidarbeidet.

Fagforeningen hans fikk raskt 300.000 medlemmer. Med fagforeningen organiserte han en av de største streikene som har funnet sted i sørafrikansk historie.

Med streik som våpen ble mye av fundamentet for apartheidregimet rystet mot slutten av 1980-tallet.

Naturlig arvtager

Før jul ble Zuma erstattet som ANC-leder av Ramaphosa, som da seilet opp som den naturlige arvtakeren til presidentvervet.

Folkelig støtte. Mange i Sør-Afrika har demonstrert mot Zuma og for Ramaphosa den siste tiden. Her fra Cape Town 11. februar i år. Foto: Rodger Bosch / AFP

Etter at Zuma onsdag kunngjorde sin avgang ble det dermed klart at Ramaphosa overtar som president fram til valget i 2019. Zumas tid ved makten i Sør-Afrika har vært preget av skandaler og anklager om korrupsjon.

– Ramaphosa har ingen tilknytning til noen av korrupsjonsskandalene som har hjemsøkt Sør-Afrika, skriver Ray Hartley i biografien «The Man Who Would Be King».

Kritikk

Den påtroppende presidenten får kritikk for å ikke ha konfrontert forgjengeren om korrupsjonsanklagene mot ham i løpet av sine tre år som visepresident.

Ramaphosa ble også beskyldt for å ha gitt indirekte ordre om skyting mot streikende arbeidere ved gruvebedriften Marikana i 2013.

Ramaphosa var på den tiden sjef for selskapet som eier gruvebedriften.

'Skrekkens åsside' blir stedet der 43 gruvearbeidere ble skutt og drept 14 mai 2013. Ramaphosa fikk kritikk for ikke å ha gjort mer for å hindre massakren mot streikende gruvearbeidere i Marikana. Foto: Siphiwe Sibeko / Reuters

Også på hjemmebane har det vært nok av skandaleanklager mot Ramaphosa. Han har fire barn med sin andre kone, Tshepo Motsepe, men i 2017 ble han beskyldt for å ha hatt en rekke forhold med yngre kvinner.

Han nektet for dette, men sa likevel til lokale medier at han hadde vært åpen med sin kone om en affære.

Deretter klarte han å skifte offentlighetens søkelys tilbake til politikken sin.

Forsiktig lederstil

Det er ventet at Ramaphosa vil velge en mer forsiktig lederstil enn Zuma, samtidig som han trolig vil satse mye på å få fart på landets økonomi.

Lang vei til maktens tinde. Han kjempet mot apartheid sammen med Mandela. Han gikk ut av politikken da han ikke fikk etterfulgt Mandela som president i 1997. Etter flere år som forretningsmann, kom Ramaphosa tilbake til politikken. På bildet er en rørt Ramaphosa nettopp blitt valgt til ny leder av ANC 18. desember 2017. Foto: Mujahid Safodien / AFP

I dag ligger arbeidsledigheten på nesten 30 prosent, og økonomien gikk tidligere i år inn i resesjon.

Sør-Afrika er også blant de land i verden som har størst sosial og økonomisk ulikhet.

De rikeste 10 prosentene av befolkningen legger beslag på hele 66 prosent av inntektene.