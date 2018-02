Sør-Afrika: – For mye rot rundt Zumas avgang

– Jeg synes dette har blitt utrolig rotete. Nå må Zuma bare gå av. Jeg tror han vet hvordan vi sørafrikanere føler det. Det er bare på tide. Det sier 19 år gamle Muano Ramurunzi til NRK.

PRESSET FRA SKANSE TIL SKANSE: President Jacob Zuma under møtet i Verdens økonomiske forum i Davos, 27. januar i år. Foto: JOHANNES EISELE / AFP

– Zuma har gjort nok. Det er på tide med nytt blod i ledelsen, sier en annen student, Anele Manci, til NRK.

VI TRENGER NYTT BLOD: Studenten Anele Manci mener det er på tide med en ny president. Foto: Christine Præsttun

– Zuma har ikke fått tidsfrist

ANCs generalsekretær Elias Magashule sa på pressekonferansen i ettermiddag, at president Zuma ble informert om beslutningen i dag. Men at han ikke har fått noen tidsfrist for å svare.

– Det er ikke ANC som kan ta den endelige beslutningen om hva presidenten skal gjøre. Jeg vet ikke hva som vil skje nå, det må vi overlate til president Zuma, sa Magashule.

President Zuma skal ha bedt om å få bli sittende som president i en periode på tre til seks måneder. ANCs ledelse ønsker at partiets leder, Cyril Ramaphosa, skal ta over så raskt som mulig.

HAN SOM SKAL TA OVER FOR ZUMA: Sør-Afrikas påtroppende president, Cyril Ramaphosa, på et møte som feiret hundreårsdagen for Nelson Mandelas fødsel, i Cape Town 11. februar. Ramaphosa forsøker å framstå som den rette mannen til å ivareta arven fra Mandela. Foto: MIKE HUTCHINGS / Reuters

Dersom Zuma nekter å gå av, vil det trolig bli fremmet et mistillitsforslag mot ham i parlamentet 22. februar.

Zuma insisterer på å utsette avgangen

ANC forhandler nå med Zuma om hvor lenge han skal sitte.

– Zuma er «i prinsippet enig», men mener at ANC ikke hadde rett til å ta den beslutningen. Han holdt fast på at han skal bli sittende som president i tre til seks måneder, sa generalsekretær Magashule.

ANC mener fortsatt at den overgangsperioden er for lang.

Ingen siktelse nå

FREMDELES PRESIDENT: President Zuma ankommer til et toppmøte i Den afrikanske union, 29. januar i år. Det er fortsatt uklart om det var hans siste. Foto: SIMON MAINA / AFP

Generalsekretæren fikk spørsmål om ANCs ledelse vil gå inn for at president Zuma formelt «siktes», underforstått for korrupsjon. Han svarte med å vise til at landsstyret allerede har handlet, og at det fortsatt er rom for dialog.

– Vi er et politisk parti, sa Magashule. Vi vil behandle ham med verdighet, han er en av våre ledere som har bidratt til kampen i mange år. Det er ingen grunn til å ydmyke ham, sa Elias Magashule.

– Zuma fortsatt Sør-Afrikas president

Generalsekretæren forsikret de frammøte pressefolkene om at Zuma vil komme med sitt svar i morgen.

– Inntil videre må vi fortsatt behandle president Zuma som Sør-Afrikas president. Han er ikke funnet skyldig av noen domstol for å ha gjort noe galt, sa Magashule.

FORHANDLER MED ZUMA: ANCs generalsekretær Elias Magashule holder pressekonfernase. Foto: ROGAN WARD / Reuters

Men han gjentok at ANC ønsker seg Ramaphosa som president.

Uklart om støtte til mistillitsforslag

– Jeg vet ikke om ANC vil støtte et eventuelt mistillitsforslag i parlamentet, eller om vi vil splittes, sa ANCs generalsekretær. – Vi tilhører ikke opposisjonen, men jeg vet ikke, gjentok Magashule.

– Vi vil ta stilling når det skjer, sa generalsekretæren på spørsmål om hva ANC vil gjøre hvis Zuma nekter å gå av.

Han sa også at beslutningen om å be presidenten gå av ble tatt etter omfattende diskusjoner i landsstyret.

– Maktskifte gir håp

HAR HÅP FOR FREMTIDEN: Graeme Harris (20) tror et maktskifte vil slå positivt ut for landet. Foto: Christine Præsttun

Studenten Graeme Harris sier til NRK, at Zuma har gjort stor skade på landet.

– Zuma har ødelagt stoltheten og selvtilliten vår. Nå har han skapt et bilde av et «vanlig afrikansk land som er fult av politisk rot». Det er på tide at han går, sier Harris til NRK.

Harris har tro på at Ramaphosa er riktig mann for fremtiden.

–Jeg er fra samme område som han, og jeg har tro på at han kan få oss gjennom denne krisen.