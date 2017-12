Visepresident Cyril Ramaphosa er ny leder i ANC

Cyril Ramaphosa vant med knapp margin over motkandidaten, Nkosazana Dlamini-Zuma (68) som er tidligere leder for Den afrikanske unionen og ekskona til president Jacob Zuma.

TAPTE: Nkosazana Dlamini-Zuma tapte kampen om å bli ny leder i ANC. Foto: SIPHIWE SIBEKO / Reuters

Mange håper at den nyvalgte lederen, Cyril Ramaphosa, skal bli en redningsmann for ANC og for landet. Han blir av tilhengerne sett på som en handlingens mann som kan modernisere ANC.

Ramaphosa er forretningsmann og tilhører høyresiden i partiet. Kampen mot korrupsjon er en hovedsakene.

Men han har fått kritikk for ikke å ha konfrontert Zuma om korrupsjonsanklagene mot ham i løpet av sine tre år som visepresident.

Fakta om ANC Ekspandér faktaboks NTB * South African Native National Congress ble stiftet i 1912, men endret i 1923 navn til African National Congress (ANC) * Sto på 1940- og 50-tallet bak en rekke streiker og sivile ulydighetsaksjoner. I 1960 ble organisasjonen forbudt, og året etter innledet den geriljakrig. * I 1964 ble organisasjonens leder Nelson Mandela fengslet. Han satt innesperret helt til 1990, da han ble frigitt for å kunne delta i forhandlinger om avskaffelse av raseskillesystemet apartheid. * ANC vant valget i Sør-Afrika i 1994 med mer enn 60 prosent av stemmene, og Mandela ble landets første demokratisk valgte president. * Thabo Mbeki overtok som partileder og president etter Mandela i 1997. * I 2007 ble Mbeki utfordret som partileder og tapte for Jacob Zuma. * Zuma ble valgt til president i 2009 og har ledet ANC til i dag.

Splittet parti

I salen er det nå en elektrisk stemning blant tilhengerne til Ramaphosa. De danser og synger.

Se annonseringen av ny leder i ANC og jubelscenene: JUBELSCENER: Det var elektrisk stemning i salen, da det ble klart at visepresident Cyril Ramaphosa blir ny leder i ANC. Du trenger javascript for å se video. JUBELSCENER: Det var elektrisk stemning i salen, da det ble klart at visepresident Cyril Ramaphosa blir ny leder i ANC.

Den andre halvdelen av delegatene som støttet motkandidaten, Nkosazana Dlamini-Zumasalen, sitter stille på stolene sine og ser tafatt foran seg.

Valget viser tydelig hvor splittet ANC er som parti. Partiet er nærmest delt på midten. Ramaphosa fikk 2440 stemmer, mens Dlamini-Zumasalen fikk 2261 stemmer.

Dlamini-Zuma har støtte av ANCs mektige kvinnegruppe og ungdomspartiet, mens den nyvalgte lederen Ramaphosa har bred støtte fra folk i byene og middelklassen.

Eksperter har advart om at tilhengerne av den tapende kandidaten kan bryte ut og danne et nytt parti.

Se vår Afrika-korrespondent, Christine Præsttun, på ANC-kongressen -Dype konflikter i ANC Du trenger javascript for å se video.

Mistet støtte

Partiet har de siste årene mistet en del av støtten fra det sørafrikanske folket. Ved lokalvalget i 2016 fikk partiet en oppslutning på under 60 prosent for første gang siden 1994.

Dette knyttes til skandalene rundt presidenten, som har kjempet mot anklager om korrupsjon, misbruk av offentlige midler, voldtekt og flere andre forhold helt siden begynnelsen av 2000-tallet.

SANG OG DANS: Delegater til ANCs partikongress, synger og danser, mens de venter på valgresultatet. Foto: Christine Præsttun/NRK

Barndomsvenn

NRK møter 68 år gamle Eunice Lefatola hjemme på kjøkkenet i Soweto der hun står og vasker opp kopper og kar.

Hun var barndomsvenn med den nye partilederen i ANC og forteller at hun vokste opp i samme gate som Ramaphosa, og at han var bestevenn med broren hennes.

– Vi var veldig fattige. Jeg forstår ikke hvordan foreldrene våre klarte det. Vi måtte gå barbent til skolen. Cyril Ramophosa vet hvordan det er å være fattig, selv om han er en milliardær i dag. Derfor tror jeg han vil bli en god leder, sier Lefatola.

Hun har også et råd til den nye lederen:

– Mitt råd til Cyril er at han ikke må glemme hvor han kommer fra. Fattigfolk i Sør-Afrika trenger en god leder!

VOKSTE OPP MED CYRIL RAMOPHOSA: Eunice Lefatola står hjemme på kjøkkenet i Soweto og vasker opp kopper og kar. Hun var barndomsvenn med den nye partilederen i ANC Foto: Christine Præsttun / NRK

Les mer: – Jeg var en «ANC-baby», men partiet er ikke relevant for meg i dag

Arven etter apartheid er fortsatt levende

Den nye ANC-lederen kan få stor betydning for om Sør-Afrika vil stagnere eller om landet skal oppleve vekst, ifølge eksperter.

Sør-Afrika er på verdenstoppen i ulikhet og arven etter apartheid er fortsatt levende. En indeks fra Verdensbanken viser at landet har de største inntektsforskjellene i verden.

23 år etter at apartheidregimet måtte gi fra seg makten, øker gapet mellom fattige og rike.

Bildet er ikke bare svart-hvitt lenger. Landet har en ny svart middelklasse, men fortsatt tjener det hvite mindretallet i snitt fem ganger så mye som den svarte befolkningen.