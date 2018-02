Zuma trekker seg som president i Sør-Afrika

– Ingen liv bør gå tapt i mitt navn og ANC bør ikke være splittet på grunn av meg. Jeg har derfor bestemt meg for å gå av som president i Sør-Afrika, sa Zuma i en direktesendt tale til folket.

Zuma har vært under hardt press etter at partiet hans, ANC ba ham om å gå av. Hans tid som president har vært preget av skandaler og anklager om korrupsjon.

Regjeringspartiet ANC har varslet at parlamentet torsdag skal stemme over et mistillitsforslag mot Zuma. Ettersom ANC har et solid flertall i parlamentet, er det stor sannsynlighet for at forslaget blir vedtatt.

– Kan ikke la Sør-Afrika vente lenger

Visepresident Cyril Ramaphosa ble valgt til leder for ANC i desember 2017.

ANCs finansdirektør, Paul Mashatile, sa tidligere onsdag at målet er å få innsatt Cyril Ramaphosa som president allerede fredag.

– Vi kan ikke la Sør-Afrika vente lenger, sa Mashatile.

ANC-leder og visepresident Cyril Ramaphosa tar over som president etter Jakob Zuma. Bildet er fra 11. februar. Foto: RODGER BOSCH / AFP

– Jeg frykter ikke mistillitsforslag eller korrupsjonsanklager. Hvis de ønsker å fjerne meg må de gjøre det på den måten som står i grunnloven, sa Zuma i talen sin før han avsluttet med å kunngjøre at han vil gå av av egen fri vilje.

– Fortell meg hva jeg har gjort galt!

Tidligere onsdag stilte Zuma opp i et intervju med den sørafrikanske kringkastingen SABC. Det beskrev han forsøkene på å avsette ham som «urettferdige». Han kritiserte «noen ANC-ledere» for å påvirket media til å støtte kravet om hans avgang.

Han sa at han har spurt dem som ber ham om å gå om hva han har gjort galt.

Jacob Zuma (t.h.) sammen med visepresident Cyril Ramaphosa, mens de ennå holdt en fasade av enhet utad. Fra 13. januar i år. ANC ønsker at Ramaphosa tar over som president. Foto: MUJAHID SAFODIEN / AFP

Han mente det er feil å bruke mer tid på å diskutere «om Zuma må gå» i stedet for å diskutere viktige politiske spørsmål.

– Jeg forstår ikke hvorfor, sa Zuma i intervjuet.

Men sent onsdag kveld snudde han.