Jacob Zuma: Urettferdig å forsøke å avsette meg

Zuma sier i et intervju med den sørafrikanske kringkastingen SABC at han har spurt dem som ber ham om å gå om hva han har gjort galt.

Han mener det er feil å bruke mer tid på å diskutere «om Zuma må gå» enn viktige politiske spørsmål. – Jeg forstår ikke hvorfor, sier Sør-Afrikas president.

Det var på en pressekonferanse i går at ANCs generalsekretær Elias Magashule sa at landsstyret hadde fattet et vedtak om å be president Zuma gå av. Men de ga ham ingen tidsfrist.

Dialog med ANC-ledelsen

Zuma sier også at han i forrige uke møtte ANC-leder Cyril Ramaphosa for «å minske spenningene i partiet».

– Jeg har gått med på at jeg skal gå av, men har sagt at vi må forhandle om en tidsramme. La oss diskutere et tidspunkt etter juni, folk må vite hva de har å holde seg til.

– Noen der ute er mine kolleger og mine venner. Vi må ikke gi inntrykk av at jeg blir «albuet ut». Zuma sier at det er viktig å bevare enheten i partiet, folk må se at det ikke er noe internt fiendskap.

Forslo «en pakke»

Zuma sier at han i møter med ANCs ledelse har forslått en pakkeløsning for overdragelse av makten.

Den skal også ha inneholdt et forslag om å delegere gradvis mer oppgaver til visepresident Cyril Ramaphosa, som ifølge ANCs landsstyre bør ta over som president så snart som mulig.

Sør-Afrikas avtroppende president Jacob Zuma (t.h.) sammen med påtroppende, Cyril Ramaphosa, mens de ennå holdt en fasade av enhet utad. Fra 13. januar i år. Foto: MUJAHID SAFODIEN / AFP

– Ingen nevner at vi har diskutert denne pakkeløsningen, de snakker bare om når jeg skal gå av, sier Zuma, trolig med henvisning til gårsdagens pressekonferanse med generalsekretær Elias Magashule.

– Jeg er ikke enig med deres beslutning om at jeg må gå. Jeg har aldri tidligere uttrykt uenighet med vedtak fattet av ANCs ledelse, sier presidenten om det partiet han ledet fram til i fjor høst.

Mistillitsforslag i morgen

ANCs finansdirektør Paul Mashatile på en pressekonferanse etter møtet i ANCs partigruppe i parlamentet. Foto: RODGER BOSCH / AFP

Regjeringspartiet ANC har varslet at parlementet i morgen skal stemme over et mistillitsforslag i morgen. Ettersom ANC har et solid flertall i parlamentet, er det stor sannsynlighet for at forslaget blir vedtatt.

ANCs finansdirektør, Paul Mashatile, sier at målet er å få innsatt Cyril Ramaphosa som president allerede fredag. – Vi kan ikke la Sør-Afrika vente lenger, sier Mashatile.

Han møtte pressen etter et møte i ANCs partigruppe i det sørafrikanske parlamentet.

– Ingen har kommet for å informere meg om at vi tar nye skritt, sier Zuma. Han mener at en ikke kan tvinge gjennom en beslutning slik det gjøres nå. – Jeg har et problem med måten dette iverksettes på, sier presidenten.

