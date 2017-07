Da kampene var over og ekstremistgruppen IS drevet ut av Øst-Mosul, bestemte Wisam Mouafaq at tiden var inne for å åpne en ny butikk.

En butikk som ville ha ført til hard straff – piskeslag, bøter – under IS.

– Under IS var det forbudt å selge denne typen klær. De sa alt var haram. Men nå, etter frigjøringen, er det annerledes, sier han.

Fra kleshengere og på mannekenger henger kjoler, bluser, jeans og skjørt.

– Kjoler var forbudt, jeans var forbudt. Kvinner kunne bare gå i en svart abayya, som i Saudi-Arabia, sier Mouafaq.

NY BUTIKK: Etter frigjøringen kan Wisam Mouafaq igjen selge klær. Så å si alt i butikken hans var ulovlig under IS. Foto: KRISTIN SOLBERG / NRK

Selv mannekengene i hans lille butikk var ulovlige – i IS tolkning av islam, er det ikke lov med bilder eller skulpturer av levende vesener.

Men det er nye tider i Øst-Mosul, og kvinner kommer til butikken for å kjøpe nye klær. I butikkene ved siden av selges neglelakk og hårfarge – også det forbudt for bare noen måneder siden.

Nesten normalt

Den irakske hæren erklærte Øst-Mosul – delen av byen øst for Tigriselven – for gjenerobret i slutten av januar.

Siden har livet begynt å vende tilbake til slik det var før terrorgruppen IS tok kontroll over byen i 2014.

Nye butikker har åpnet – også butikker som ville vært forbudte under IS. På kafeene røyker menn vannpipe – forbudt under IS. Kvinner har tatt av seg abayyaen. Skjønnhetssalonger er gjenåpnet. Svømmebassenget – som ble stengt av IS – har åpnet med en ny vannsklie.

– Jeg ville ha fått strupen kuttet over for dette, sier Rabia Raed, som sitter på et fortau og røyker vannpipe. Han har startet en butikk der han selger slike og tobakk.

– Men nå går det bra. Øst-Mosul er som før.

Truer ennå

De ytre tegnene på normalitet til tross: Livet i Øst-Mosul er ikke helt som før.

Bygninger er ødelagt, selv om ødeleggelsene på andre siden av Tigriselven, i Vest-Mosul, er langt større. Men de er store nok i Øst-Mosul til at en del ikke har kunnet returnere hjem, og ennå bor i flyktningleirer utenfor byen. Infrastruktur det samme.

Blant menneskene som bor i Øst-Mosul, sies dette:

– Det er ikke helt som før. Sikkerheten er ikke god. Vi holder oss stort sett hjemme, sier en tobarnsmor.

– Vi holder alltid døren låst, sier en innehaver av en skjønnhetsklinikk, som ikke vil la seg intervjue fordi hun frykter represalier fra IS.

Mistet sønnen

Ayad Qasem vet godt at ikke alt er som før. Like før høytiden Eid al Fitr som følger fastemåneden ramadan, fem måneder etter at hæren erklærte Øst-Mosul for gjenerobret, mistet han sønnen i et IS-angrep.

Anas Ayad (20) solgte drikkevarer, leker og irakske flagg fra en tralle like utenfor moskeen i nabolaget. Kveldsbønnen var akkurat ferdig, og det var mange mennesker i gatene. Det var derfor han var der, men faren var bekymret.

– Vær forsiktig, sa han.

– Det er store menneskemengder her.

For store menneskemengder er et attraktivt IS-mål. Så også denne gangen. Like etter at Ayad Qasem hadde gitt sønnen advarselen, hørte han lyden av skuddsalver og eksplosjoner. Først trodde han lydene kom fra den irakske hæren. Så skjønte han at det var at IS-angrep. Han løp tilbake til stedet der Anas hadde sin tralle, og så sønnen ligge død på bakken.

IS ennå i Øst

Det er ennå mange sovende IS-celler her, sier Ayad Qasem.

– Det er ikke logisk at det etter så kort tid vender tilbake til hvordan det var tidligere. Vi håper at etter gjenoppbygningen av bygninger og gater, så vil byen bli som før, fortsetter han.

– Den irakske hæren kan ikke gjør det alene. Det er opp til oss som bor her: vi vet hvem som er bor her og tilhørte IS. Vi må si fra.

Han vil ikke la seg avbilde, i frykt for represalier av IS.

Vanskelig gjenoppbygging

På et gatehjørne like ved en rundkjøring forsøker Shahem Basel å gjenoppbygge det som var.

Klær til salgs henger i ruinene. En hylle med parfyme står utenfor en ødelagt butikk.

Butikklokalene ble tatt over av IS, forteller Basel. Det ble brukt som et slags mediesenter. Så ble det bombet i et luftangrep. Nå er det totalt ødelagt.

– Jeg tror ikke det blir gjenoppbygget raskt, sier Shahem Basel.

– Alle land har et ansvar for det som skjer i Irak nå.

RUINER: Shahem Basel tror det vil ta tid å bygge opp byene igjen. Foto: KRISTIN SOLBERG / NRK

FN anslår at gjenoppbygningen av grunnleggende infrastruktur i byen vil koste mer enn én milliard amerikanske dollar – et anslag som trolig er for lavt, gitt den store ødeleggelsen i Vest-Mosul.

– Livet er ikke helt som før. Dette markedet er fortsatt i drift, og folk kommer tilbake til butikkene. Men dette er det beste markedet i Mosul. Det er også delvis ødelagt. Og hvis du går til Vest-Mosul, er alt ødelagt, sier Shahem Basel.

Likevel vil han ikke forlate byen. Han vil fortsette å selge klær i ruinene.

– Hvis alle drar, betyr det at IS igjen kan ta over byen vår.