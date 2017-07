Tror Mosuls fall blir IS-propaganda: – De kan leve lenge på sitt «virtuelle kalifat»

Midtøstenkorrespondent Kristin Solberg i Mosul i helgen. Foto: Trond Stenersen / NRK

IS erobret Mosul i 2014, og byen er den største terrorgruppen har hatt kontroll over.

I oktober i fjor innledet irakiske regjeringsstyrker, støttet av flere militsgrupper og den USA-ledede koalisjonen mot IS, en offensiv for å gjenerobre byen. Den siste, avgjørende fasen for å overta gamlebyen ble satt i gang for noen uker siden.

Store deler av byen er siden lagt i grus, men rundt 300 IS-krigere holder fortsatt stand i gamlebyen. I en uke har den irakiske hæren hevdet at bare «noen dager» gjenstår, men de rundt 20.000 sivile som fortsatt er fanget i gamlebyen gjør framrykkingen krevende.

– Det eneste som er vanskelig, er at det er så mange sivile der. Vi må ta hensyn, sier Abdul Ghani al-Assadi, general for irakiske antiterrorstyrker.

– Mosul har i praksis falt

Thomas Hegghammer tror IS kan leve lenge på drømmen om det såkalte kalifatet. Foto: Martin H. W. Zondag / NRK

Thomas Hegghammer er seniorforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt. Han mener det bare er et spørsmål om tid før Mosul er gjenerobret.

– Mosul har i praksis falt for IS sin del, sier Hegghammer, som ser tapet av Mosul i sammenheng med at terrorgruppas såkalte kalifat i Irak og Syria står vesentlig svakere enn tidligere.

– Den staten de prøvde å bygge opp vil ikke fungere mer, eller bli noe av.

Tidligere har mange reist fra Norge til Syria og Irak for slutte seg til terrorgruppa IS, men denne rekrutteringen har nå tilsynelatende stoppet opp. Hegghammer mener det er usikkert om Mosuls fall vil føre til at «norske» fremmedkrigere som måtte befinne seg i området kommer tilbake til Norge.

– På den ene siden blir det veldig mye vanskeligere å oppholde seg der nede. På den andre siden vet de at det er fryktelig vanskelig å komme tilbake uten å bli straffeforfulgt. Spørsmålet er om de vil ta den risikoen, eller ikke.

– Det kan tenkes at noen av dem vil foretrekke å slåss til siste slutt der nede.

Sivile på flukt fra gamlebyen i Mosul tidligere denne uken. Foto: AHMAD AL-RUBAYE / AFP

– En moralsk fettreserve

Hegghammer tror IS vil forsøke å snu historien om Mosul og kalifatets fall til noe positivt for terrorgruppas del.

– Kalifatet vil gå fra en reell «protostat», til et mer virtuelt kalifat. Man vil leve på at man hadde det og byen såpass lenge, og dermed kan få det igjen.

I en ny bok kalt «Jihadi Culture» har han og flere andre sett på kulturen som gjør at krigere trekkes til terrorgruppa. Han tror beretningen om Mosul nå vil bli en del av IS-propagandaen.

Irakiske styrker rykker fram, hus for hus, i gamlebyen i Mosul. Foto: Felipe Dana / AP

– De sitter på veldig mye bildemateriale, som de vil bruke for å vise hvor flott de hadde det. Det vil bruke en form for offerretorikk, hvor de sier «se på det flotte samfunnet som vi bygde, det ville ha blitt enda bedre, hadde det ikke vært for at de kom og ødela det».

Han beskriver jihadismens som «en utrolig seiglivet bevegelse», som ikke trenger mange oppturer for å holde moralen oppe. Likevel har de klart å rekruttere og føre kampen videre, påpeker Hegghammer.

– De vil kunne leve lenge på det de har gjort fra 2014 og frem til i dag. Det er en «moralsk fettreserve», som er mye større enn det de har hatt tidligere.

Fakta om offensiven mot Mosul Ekspandér faktaboks * Mosul ligger i den oljerike Nineveh-provinsen nord i Irak og var før krigen landets nest største by. * Byen ble erobret av IS i juni 2014. * Irakiske og allierte styrker innledet en offensiv mot Mosul 17. oktober 2016. Offensiven omfattet rundt 100.000 regjeringssoldater, 6.000 militssoldater og 40.000 kurdiske soldater med luftstøtte fra kampfly fra USA og andre vestlige land. * 24. januar 2017 hevdet irakiske myndigheter at deres styrker hadde frigjort den østlige delen av Mosul fra IS. * 19. februar kunngjorde Iraks statsminister Haider al-Abadi en fornyet offensiv for å innta de vestlige bydelene, inkludert gamlebyen, som fortsatt var kontrollert av IS. * 23. februar gikk regjeringsstyrkene inn i den vestlige delen av Mosul for første gang under offensiven. * 22. juni sprengte IS den historiske al-Nuri-moskeen i gamlebyen, og Iraks statsminister hevder IS er beseiret i Mosul. * 29. juni ble ruinene av moskeen gjenerobret, men kampene fortsetter mot noen hundre gjenværende IS-opprørere. * 80 prosent av Vest-Mosul er ifølge lokale myndigheter lagt i grus, og flere tusen mennesker antas å ligge begravd i ruinene.