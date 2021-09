Kviterussiske opposisjonelle dømde til fengsel

Kolesnikova var sentral i protestane mot Aleksandr Lukasjenko etter valet i Kviterussland i fjor. Fleire tusen demonstrerte mot valresultatet, og kravde at presidenten skulle gå av.

Lukasjenko avviste kravet, og stramma grepet for å behalde makta.

Over 30.000 kviterussarar blei arresterte etter demonstrasjonane. Fleire av dei som var sentrale i protestane er i dag fengsla eller forviste frå Kviterussland.

Blant dei var den tidlegare presidentkandidaten Viktor Babariko, som i sommar blei dømd til 14 år i fengsel av høgsterett i Kviterussland.

Smilte og forma hendene til eit hjarte

Kolesnikova er den siste leiaren frå demonstrasjonane i fjor som framleis er i Kviterussland. Ho har vore i varetekt det siste året, etter at ho reiv sund passet sitt for å unngå tvungen utvising til Ukraina.

Måndag blei ho og den tidlegare advokaten hennar, Maksin Znak, dømde til fengsel i elleve og ti år for brotsverk mot tryggleiken i riket. Advokatane har protestert mot dommen.

– Dette er strenge straffer, og på den eine sida sjokkerande. Samtidig er det som forventa når vi ser korleis utviklinga i Kviterussland har vore det siste året, seier seniorrådgjevar i Den Norske Helsingforskomité, Inna Sangadzhieva.

Maria Kolesnikova forma hendene til eit hjarte då ho fekk dommen i Minsk. Foto: BelTA / Reuters

Saka har gått bak lukka dører, men enkelte bilde og videoar har kome ut frå rettssalen. I ein video som er vist blant anna i russiske medium, smiler Kolesnikova når ho skal få dommen, og forma hendene til eit hjarte, som var eit teikn ho også brukte under demonstrasjonane.

– Det er fascinerande å sjå korleis Kolesnikova viser positivitet og held motet oppe. Ho viser at ho har tru på at situasjonen i Kviterussland skal endre seg med tida, seier Sangadzhieva.

Pressa Lukasjenko

Aleksandr Lukasjenko har sete ved makta i Kviterussland sidan 1994. Han har lenge klart å balansere forholdet til omverda og halde på makta i landet.

Men etter demonstrasjonane mot resultatet av presidentvalet i fjor, fekk både kviterussarane og verda elles sjå ein ny Lukasjenko.

– Vi ser no ein Lukasjenko som går over streken og som er villig til å bryte internasjonale reglar. Han går med våpen og viser primitive metodar for å halde på makta, seier Sangadzhieva.

Men sjølv om ein pressa Lukasjenko prøver å slå ned opposisjonen, held aksjonane mot han fram.

– I Kviterussland er det vanskeleg å gjennomføre demonstrasjonar, men aksjonane er ikkje over. Dei får ei anna form, blant anna på sosiale medium. No engasjerer også kviterussarar i utlandet seg, og det har vi ikkje sett tidlegare. Dei har ikkje mista motet fordi samfunnet har endra seg, seier ho.