Lang, lang rekke i protest mot presidentvalget i Hviterussland

I Kuropaty ble titusener av mennesker henrettet under Josef Stalins Sovjetunionen. Stedet har tung symbolikk og har flere ganger vært brukt som et proteststed mot politisk undertrykkelse. Her drepte det hemmelige politiet folk uten lov og dom.

Fredag startet en menneske-kjede der. Den strakte seg 24 kilometer fram til hovedstaden Minsk. Demonstrantene krever et maktskifte i Hviterussland.

– Behandler befolkningen urettferdig

– Jeg deltar her fordi jeg ønsker at Hviterussland skal bli et europeisk land. Og for at makten skal skifte i hvert fall en gang hvert 26. år, sier den unge mannen Vadim. NRK treffer ham denne solfylte protestkvelden.

Vadim håper på et regimeskifte i Hviterussland. Foto: Jan Espen Kruse / NRK

Flere bilister som kjører legger seg på hornet for å uttrykke sin støtte til protestene.

Etter at valgkommisjonen utpekte Lukasjenko til valgets vinner, har det vært enorme protester og streiker en rekke steder i Hviterussland. President Aleksandr Lukasjenko har styrt Hviterussland siden 1994 og omtales ofte som «Europas siste diktator».

– Her er det blitt begått så mye urett mot befolkningen. Derfor ble det bestemt at kjeden også skulle gå til fengselet der flere av demonstrantene satt innesperret og ble utsatt for tortur i flere døgn etter demonstrasjonene. Symbolet er at myndighetene fortsetter å behandle befolkningen urettferdig, sier en anonym kvinnen til NRK.

Landets sikkerhetsstyrker har slått hardt ned på protestene og flere tusen demonstranter har blitt arrestert. Flere av dem som siden ble løslatt, fortalte om mishandling og tortur.

Truer arbeidere

Fredag ble en av lederne for streikende arbeidere arrestert. Myndighetene har også truet med å tiltale dagens demonstranter for lovbrudd, og beskylder USA for å nøre opp under uroen.

Streikekomiteen ved en stor kaliumfabrikk i byen Soligorsk forteller at agenter fra KGB pågrep en av streikelederne, Dmitri Kudelevitsj. Han greide å stikke av ved å komme seg ut av et vindu på et toalett og rømte til Ukraina, melder nyhetsbyrået AP.

– Flere hundre KGB-folk har dukket opp på fabrikker for å forhøre og true arbeidere. Vi ønsker en dialog med myndighetene, men de svarer med trusler og undertrykkelse, sier den 53 år gamle ingeniøren Andrej Jelkin til AP.

EU krever stans i etterforskning

Et koordineringsråd er etablert for å lede demonstrasjonene.

– Det skal også forhandle om en fredelig maktovertakelse, har opposisjonslederen Svetlana Tikhanovskaja sagt fra sitt eksil i Litauen.

Torsdag startet Hviterussland etterforskning av koordineringsrådet, som de hevder er et grunnlovsstridig forsøk på å kaste Lukasjenko, som har styrt landet i 26 år. Fredag ble gatene rundt rådets kontorer blokkert av politiet. Tre av rådets medlemmer skal ha blitt tatt med inn til avhør.

EU krever at etterforskningen stanses. Unionen har også sagt at den ikke aksepterer det offisielle resultatet, som ga Lukasjenko over 80 prosent av stemmene.

– Valget som ble holdt 9. august, var verken fritt eller rettferdig. Det oppfylte ikke internasjonale standarder, sa EU-president Charles Michel etter et hasteinnkalt videotoppmøte tidligere denne uka.

