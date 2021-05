Hviterussland: Ryanairfly med opposisjonell journalist tvunget til nødlanding

Omstendighetene om hva som skjedde da Boeing 737-maskinen fra Ryanair i ettermiddag måtte foreta en nødlanding på flyplassen utenfor den hviterussiske hovedstaden Minsk, er fremdeles uklare.

Flyet var på vei fra Athen i Hellas til Litauens hovedstad Vilnius, da det ble bedt om å legge om kursen og foreta en nødlanding i Minsk.

Ifølge en melding som er lagt ut av en nyhetskanal som står nær administrasjonen til den hviterussiske presidenten Aleksandr Lukasjenko, var det kommet inn en bombetrussel mot flyet, og derfor ble det bedt om å nødlandet.

En MIG-29-jager fra det hviterussiske forsvaret skal ha eskortert flyet fra området nær byen Lida vest i Hviterussland østover til flyplassen utenfor Minsk. I følge det litauiske forsvaret var også helikoptre involvert i operasjonen for å stoppe Ryanair-flyet.

Det skal ha vært 170 passasjerer fra 12 nasjoner ombord på flyet, i følge en medarbeider til den litauiske presidenten.

Om bord på flyet var den kjente hviterussiske journalisten og redaktøren Roman Protasevitsj, som tidligere var sentral i den uavhengige hviterussiske medieplattformen Nexta.

Ifølge Protasevitsjs støttespillere skal journalisten nå være arrestert.

Hviterussiske myndigheter har tidligere anklaget ham for terrorisme, anklager som er rettet mot mange av dem som det siste året har deltatt i protestene mot regimet til Aleksandr Lukasjenko.

Store protester etter presidentvalget

Opposisjonen i Hviterussland gjennomførte i fjor høst store demonstrasjoner mot Lukasjenko, etter at presidenten hevdet at han fikk mer enn 80 prosent av stemmene ved valget i august.

Opposisjonen mente det var omfattende valgfusk, og så mange som 200000 mennesker deltok i markeringer, blant annet i hovedstaden Minsk.

Politet slo hardt ned på demonstrantene, og etter noen måneder klarte Lukasjenko å få kontroll over situasjonen.

I dag er de fleste av opposisjonens leder fengslet eller tvunget i eksil.

Tikhanovskaja reagerer sterkt

Den uavhengige hviterussiske informasjonsplattformen Nexta har lagt ut et bilde fra flyplassen i Minsk, som viser Roman Protasevitsj sammen med andre passasjerer. Det er trolig tatt like før han ble arrestert.

Ifølge Nexta skal politiet ha gjennomsøkt flyet, uten å ha funnet noen bombe. Det er allerede kommet sterke reaksjoner på arrestasjonen av den hviterussiske journalisten.

Svetlana Tikhanovskaja, som leder kampen mot regimet til Aleksandr Lukasjenko fra sitt eksil i Litauens hovedstad Vilnius, kaller det hele en operasjon fra det hviterussiske sikkerhetspolitiet.

– Fra og med i dag så kan ingen som fly i hviterussisk luftrom være trygg for sin sikkerhet. Lukasjenkos regimet bryter med dette reglene for internasjonal luftfart for å få tak i sine motstandere, sier Tikhanovskaja på sin konto på Telegram.

Hun ber internasjonale luftfartsmyndigheter etterforske det som har skjedd.

Litauen - Nato og EU må reagere

Litauens president Gitanas Nauseda skriver på twitter at hviterussiske myndigheter øyeblikkelig må løslate Roman Protasevitsj.

Han skriver at det ikke er noen tvil om at hviterussiske myndigheter med makt tvang et sivilt passasjerfly til å landet, og han ber om støtte fra Nato etter det som skjedde i dag.

Han sier at han også vil ta det som skjedde med Ryanairflyet opp på et toppmøte med EU-ledere mandag.