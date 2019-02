Kvinnelige studenter saksøker Yale og ni brorskap

Bakgrunnen er anklager om seksuelle overgrep, trakassering og diskriminering på fester i universitetsmiljøet.

Borskapene har en lang tradisjon i USA, og er et lukket, sosialt nettverk der makt og innflytelse er samlet gjennom generasjoner. Medlemskapet varer livet ut, og kan sammenlignes med frimurerlosjen. Kjente eksempler på medlemmer i samme brorskap er George H.W. Bush, George W. Bush og John Kerry.

– En giftig kultur

I søksmålet som er levert domstolen i Connecticut vil kvinnene forby brorskapene fra å ha kjønn som opptakskriterium, integrere kvinner i styringen av brorskap og universitetsnettverk og forby studentorganisasjoner – både på universitetsområdet og utenfor – som bidrar til diskriminering og trakassering.

Studentene hevder Yale og brorskapene godtar et farlig miljø der seksuelt misbruk foregår.

– De opprettholder ikke bare en giftig, seksualisert kultur, men gir også uønskede økonomiske og faglige fordeler for de mannlige brorskapsmedlemmene, sier en av saksøkerne, Ry Walker (20).

Kulturen på festene ved Yale-universitetet var også et tema da Brett Kavanaugh ble utnevnt til ny høyesterettsdommer til tross for anklager om overgrep.

– Ble befølt

I et intervju med CBS News sier de tre kvinnene at de alle har opplevd seksuell trakassering.

– En kom bakfra og begynte å klå på meg før han dro opp skjørtet mitt, sier Walker.

– Jeg ble befølt bakfra. Mange klådde på meg, sier McNeil.

Kvinnene skriver i søksmålet at kvinnelige studenter risikerer seksuell trakassering og overgrep ved å delta på fester arrangert av brorskapene.

– Kvinner nektes adgang på grunn av utseende, kvinner blir verbalt trakassert og tafset på, klådd på og befølt.

– Hvorfor ønsker dere å delta på disse arrangementene som dere mener er et sted med utbredt seksuell trakassering?

– En brorskapsfest var ikke noe førstevalg for oss, men det var det eneste som skjedde de første månedene, sier McNeil.

– Det sier noe om hvordan brorskapene dominerer kulturen på Yale. Det er stedene som er oppe sent på kvelden, legger Walker til.

– Brorskapene tilbyr et stort nettverk med privilegier til sine medlemmer. De tilbyr forbindelser, sier Singer.

Nettverk også for kvinner

Kvinnene mener nettverkene bidrar til at menn får de ettertraktede jobbene.

Studentforeningene for kvinner blekner i forhold til brorskapenes makt og innflytelse, heter det i søksmålet.

– Kvinnenettverkene har ikke i nærheten av de samme forbindelsene. Brorskapene har oftere personer i maktposisjoner, svarer Singer på spørsmål om ikke kvinnenettverkene gjør det samme som brorskapene.

MÅTTE FORKLARE SEG: Brett Kavanaugh måtte snakke om festene fra tiden på Yale på 80-tallet under høringen i Senatets justiskomité. Foto: Jim Bourg / Reuters

– Små muligheter for søksmålet

Juridisk ekspert i CBS News Rikki Klieman mener saken er «enormt komplisert». Hun mener søksmålet har motstridende mål.

– Hvorfor vil jeg være på en fest i brorskapet der jeg blir seksuelt trakassert, og der jeg føler meg utrygg. Hvorfor ønsker jeg ikke da at brorskapet skal forbys, spør Klieman.

McNeil mener en integrering av kvinner i de mannlige nettverkene er en mer gjennomførbar modell.

– Det er dette som har fungert best i andre sammenhenger tidligere, sier hun.

Advokat: Grunnløse krav

Singer sier de håper på et paradigmeskifte.

– Nå er studentene tvunget til å velge mellom å ha et sosialt liv og ikke føle seg trygge på fester eller føle seg trygge, men knapt kunne gå ut i det hele tatt. Vi vil at Yale skal sørge for at kvinner skal slippe å ta det valget, sier hun.

I en uttalelse til CBS News sier Yale universitet at de ikke har noen kommentar til søksmålet, men at alle studenter er underlagt disiplin på dette området.

En advokat som representerer brorskapene sier kravene er grunnløse og ubegrunnede, og at de ser frem til rettsbehandlingen.

Brorskapene som omfattes av søksmålet er Alpha Delta Phi, Alpha Epsilon Pi, Chi Psi, Delta Kappa Epsilon, the Leo fraternity, Sigma Chi Theta Upsilon, Sigma Nu, Sigma Phi Epsilon og Zeta Psi.