Kurdiske selvstyremyndigheter vil dømme IS-krigere i Syria

Representanter for de kurdiske selvstyremyndighetene nordøst i Syria er i Norge og skal blant annet ha møte med Utenriksdepartementet.

Utenrikspolitisk talsperson for selvstyremyndighetene, Abdulkarim Omar, er med delegasjonen til Norge og har fra før besøkt flere andre europeiske land for å be dem hente hjem kvinnene og barna som sitter internert i leirer i Syria.

Han sier leirene er tikkende bomber, og at IS-kvinnene, også de norske, utgjør en fare.

– De oppdrar en ny generasjon med terrorister som er farligere enn dem vi har sett til nå. De tenker bare på hevn, sier Omar til NRK.

Vil dømme selv

Over 6000 kvinner fra en rekke ulike land knyttet seg til terrorgruppen IS. Nå ønsker kurderne at de farligste av fremmedkrigerne skal stilles for retten i kurdiske domstoler i Syria.

– Vi ønsker at norske myndigheter samarbeider med oss i rettsprosessen mot IS-forbryterne, spesielt de norske statsborgerne, sier Omar.

I Al Hol-leiren har kurdiske selvstyremyndigheter ansvar for 70.000 IS-fanger. 1100 av dem er fremmedkrigere. Foto: DELIL SOULEIMAN / AFP

Han ønsker både norsk deltakelse og anerkjennelse av domstolen, og åpner for at de farligste, dømte IS-fangene kan sone i lokale fengsler i Syria.

– Vi ønsker at den norske regjeringen og alle andre som har statsborgere hos oss samarbeider med oss om å skaffe det som trengs i en rettsprosess og kanskje sender observatører. Vi vil at de anerkjenner domstolen, og etter hvert også utfallet av dommene.

Omar sier at en slik anerkjennelse også vil være en seier i kampen for å bli oppfattet som en stat, eller et selvstyrt område i Syria.

Delegasjonen skal ha møter med Utenriksdepartementet torsdag. Departementet ønsker ikke å kommentere saken før møtet er holdt.

Flere norske

Minst elleve av kvinnene som sluttet seg til IS, reiste fra Norge til Syria. Seks av dem er blitt funnet i interneringsleirer i Syria av Aftenposten og NRK, mens resten av dem med norsk tilknytning er antatt døde, savnet eller befinner seg nå på ukjent sted.

Fem av de seks kvinnene som er gjort rede for, har norsk statsborgerskap.

En av dem, en terrorsiktet norsk 29-åring, ble sammen med sine to små barn hentet hjem til Norge i forrige måned. Regjeringen begrunnet hjemhentingen med at ett av barna, en fem år gammel gutt, var antatt alvorlig sykt.

Kvinnen ble pågrepet av PST rett etter at hun landet på Gardermoen og er siktet for deltakelse i to terrororganisasjoner. PST har ikke ønsket å gå i detalj på hva de mener kvinnen har gjort i Syria, men de sier at hun ikke er siktet for noen militær aktivitet.

Etter at kvinnen og hennes to barn ble hentet til Norge, er det etter det Utenriksdepartementet kjenner til, nå fire norske kvinner og fire norske barn igjen i kurdiskkontrollerte leirer i Syria.

Foreløpig har ingen av dem bedt om bistand til å komme hjem til Norge.

PST har uttalt at de mener IS-kvinner kan utgjøre en trussel i Norge, men at det også er fare for ytterligere radikalisering dersom de blir værende i Syria.