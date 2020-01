IS-kvinnen ikke siktet for militær aktivitet

– Vi mener at vi med de opplysningene vi nå har, er det skjellig grunn til å mistenke henne for straffbar deltakelse i en terrororganisasjon, sier Line Nyvoll Nygaard, påtaleansvarlig i PST.

Ifølge Nygaard har 29-åringen gitt samtykke til at politiet kan innhente mer informasjon.

– Hun sier hun har vært husmor i IS-kontrollert område. Hun har vasket klær og lagt mat. Kvalifiserer det som deltakelse i en terrororganisasjon?

– Nå blir det opptil etterforskingen å nærmere avklare hva hun helt konkret har foretatt seg under sitt lange opphold i Syria, så skal man endelig ta stilling til hvordan man skal vurdere denne aktiviteten rettslig sett, svarer Nygaard.

PST ønsker ikke å gå i detalj på hva de mener kvinnen har gjort, eller hvilke bevis de har i saken.

– Men det jeg kan si er at kvinnen på nåværende tidspunkt ikke er siktet for noen militær aktivitet, sier Nygaard.

Fortsatt på sykehus

Den 29 år gamle kvinnen er siktet for deltagelse i to terrororganisasjoner, Nusra-fronten og IS, i perioden 2013 til 2019.

Hun er siktet for brudd på straffelovens paragraf 136a. Den øvre strafferammen er seks år.

10. januar vedtok Oslo tingrett å varetektsfengsle kvinnen i fire uker med medieforbud, brev- og besøkskontroll. Begrunnelsen var fare for at bevis skal gå tapt.

– Kvinnen er fortsatt på sykehus med sine to barn med vakthold fra politiet. Hun skal etter hvert overføres til ordinær varetektsplass, og barna er og blir ivaretatt av relevante hjelpeinstanser, sier Nygaard.

Sier siktede ser fram til avhør

Kvinnens forsvarer Nils Christian Nordhus sa søndag at den siktede samtykket til varetektsfengsling, selv om hun nekter straffskyld.

– Hun ønsker at tiden fremover skal brukes godt, til å sikre hennes forklaring, i tillegg til at PST skal få anledning til å sjekke ut hennes opplysninger med avhør av andre og annen etterforskning, sa forsvarer Nordhus søndag.

– Det er planlagt en omfattende avhørsprosess i nærmeste framtid. Hun ser frem til dette. Og ett av hennes mål er å gi PST så mye opplysninger at man kan hindre at dette skjer igjen, at andre reiser til konfliktområder som Syria, la forsvareren til.