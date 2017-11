Det var tirsdag 21. november tungt bevæpnede soldater uten kjennetegn, med hvite armbind, dukket opp i gatene i sentrum av Luhansk.

Byen er hovedstad i Luhansk fylke øst i Ukraina, og hovedstad i den såkalte «Folkerepublikken Luhansk», kontrollert av prorussiske separatister.

Samtidig beskyldte presidenten i «Folkerepublikken» sin innenriksminister for kuppforsøk

Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa, OSSE, er i området, og la både tirsdag og onsdag ut bilder på Facebook som viser tilstedeværelse av militære i sentrum av Luhansk.

Maktkamp mellom president og minister

Den utløsende faktor til det som nå skjer er en konflikt mellom president Igor Plotnitskij og innenriksminister Igor Kornet.

Den avsatte Igor Kornet kjemper nå om makten i "Folkerepublikken Luhansk" Foto: ALEXANDER ERMOCHENKO / Reuters

Mandag kunngjorde Plotnitskij at Kornet var sparket, men innenriksministeren svarte med å sende soldater lojale til seg selv ut på gatene og ga beskjed om at han nektet å gå av.

Soldatene hadde ikke kjennetegn på uniformene, og sa til dem som spurte at de bare var ute på øvelse.

Metoden med å bruke soldater med masker og uten kjennetegn minner om det som skjedde på Krim våren 2014 da russiske styrker annektere den ukrainske halvøyen.

Putin følger med

Foreløpig ser det ikke ut til at konflikten mellom de prorussiske separatistene har ført til sammenstøt, men situasjonen i Luhansk er svært spent og mange skal ha valgt å forlate byen av frykt for skyting

Pressetalsmannen til Russlands president Vladimir Putin, Dmitrij Peskov, sier at de følger med på situasjonen men at de ikke vil gi ytterligere kommentarer.

Det som nå skjer i "Folkerepublikken Luhansk" kan raskt få dramatiske følger for den snart fire år lange konflikten i Ukraina.

Det var våren 2014 russiskvennlige krefter i Donbass-området, som Luhansk er en del av, støttet av russiske nasjonalister satte i gang et opprør mot den regjeringen som var kommet til makten i den ukrainske hovedstaden Kiev.

Dette bildet som er tatt av en observatør fra OSSE viser en kolonne med panserkjøretøyer som 21. november var på vei inn i Luhansk by Foto: AP

Konflikt i snart fire år

Opprøret utviklet seg utover sommeren 2014 til full krig, der også rene russiske styrker gikk inn i Ukraina og tvang de ukrainske regjeringsstyrkene tilbake.

Etter en avtale som ble inngått i begynnelsen av september 2014, fikk de prorussiske separatistene i praksis kontroll over store deler av det folkerike Donbass-området, med byene Donetsk og Luhansk.

Mellom partene går det nå en nesten 500 kilometer lang våpenhvilelinje, der det nesten daglig er skyting med sårede og drepte.

Økt spenning

OSSE har hatt flere hundre observatører i området, men opplevde et tilbakeslag da en av deres biler ble sprengt av en mine i april, og en person mistet livet.

Konflikten i Ukraina har gjort at forholdet mellom Russland og Europa er dårligere enn på mange tiår, og har økt den militære spenningen, blant annet i Østersjøområdet.

Luhansk – kamp mellom krigsherrer

Folkerepublikken Luhansk har helt siden området i 2014 i praksis erklærte seg uavhengig av Ukraina, vært preget av maktkamper mellom ulike grupperinger, som bare har en ting felles, nemlig kampen mot den ukrainske regjeringen i Kiev.

Igor Plotnitskij har styrt "Folkerepublikken Luhansk" siden 2014 Foto: MAXIM SHEMETOV / Reuters

Flere av de lokale krigsherrene som gjorde seg bemerket under krigen i 2014, er drept eller fengslet, og trolig er det som nå skjer igjen et utslag av maktkamp mellom ulike grupperinger.

Igor Plotnitskij har vært leder i «Folkerepublikken» siden august 2014, og 6. august 2016 var det så vidt han overlevde et attentatforsøk da bilen han satt i ble forsøkt sprengt i luften.

Hvem skal styre pengestrømmene?

Konflikten mellom president Igor Plotnitskij og hans navnebror Igor Kornet har ligget der lenge, og handler om hvem som skal styre i Folkerepublikken.

Det gjelder blant annet kontrollen over det som er igjen av forretningsvirksomhet, etter at store deler av økonomien og næringslivet ligger i grus etter snart fire og med konflikt og der Ukraina har innført total handelsbokott av de separatistkontrollerte områdene.

Disse er i dag totalt avhengig av støtte fra Russland, og russiske rubler er innført som valuta.

Hvem har støtte fra Moskva?

Trolig har russiske offiserer full kontroll over de militære avdelingene i begge de to folkerepublikkene Luhansk og Donetsk.

Det er derfor interessant å se hvordan russiske myndigheter kommer til å forholde seg til den maktkampen som nå foregår.

Støtter Moskva Plotnitskij eller Kornet?

Et panserkjøretøy foran en av administrasjonsbygningene i Luhansk 22. november Foto: ALEXANDER ERMOCHENKO / Reuters

Stille før stormen?

NRK har vært i kontakt med folk som de siste dagene har reist rundt i Luhansk, og de kan fortelle at situasjonen stort sett er rolig, men at det er mye folk med våpen å se.

Samtidig går ryktene om at den ukrainske hæren forbereder operasjoner for å utnytte den interne spenningen til å sikre seg kontroll over strategiske områder langs våpenhvilelinjen.

Men disse ryktene kan like godt være satt ut for få de stridende partene internt i folkerepublikken Luhansk til å konsentrere seg om den ytre fienden, regjeringen i Kiev.

Svært farlig

Uansett er situasjonen svært farlig, og kan fort blusset opp til en væpnet konflikt med uante følger, ikke bare for Ukraina men for hele Europa.

Inne i Luhansk by holder de ulike militære avdelingen til midt i bebyggelsen, og innbyggerne kan fort komme til å havne i skuddlinjen.

Samtidig er det uklart hvordan Russland kommer til å reagere hvis ukrainske regjeringsstyrker skulle velge å utnytte situasjonen til å ta kontroll over områder som de prorussiske separatistene nå kontrollerer.

Fangeutveksling og varig fred?

Den økte spenningen i Luhansk skjer samtidig som det igjen gjøres forsøk på å få til en mer varig politisk løsning på konflikten i Ukraina.

Presidentene Vladimir Putin og Donald Trump var innom Ukraina i sin telefonsamtale 21. november, samtidig som det etter planen skal undertegnes en omfattende avtale om fangeutveksling under møtet i kontaktgruppen for Ukraina i Minsk 29. november.

NRKs korrespondent Morten Jentoft i Luhansk høsten 2015, like ved frontlinjen mellom de prorussiske separatistene og de ukrainske regjeringsstyrkene

«Kupp fra avsatt person»

Men foreløpig er det mange som frykter for hva som vil skje inne i Luhansk by. «President» Igor Plotnitskij sa onsdag ettermiddag at det som skjer er et kupp utført av en person som er avsatt fra sin jobb.

Så spørs det om presidenten har makt til å ta tilbake kontrollen. Så langt ser det ut til at det er hans motstandere som kontrollerer gatene i Luhansk.

Imens er det mange som holder pusten fordi alle vet at det som skjer øst i Ukraina raskt kan føre til økt spenning andre steder i Europa.