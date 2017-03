Det var etter et møte i det ukrainske sikkerhets- og forsvarsrådet i dag Ukrainas president Petro Porosjenko kunngjorde at all transport av varer over den mer enn 400 kilometer lange linjen som skiller de ukrainske regjeringsstyrkene og de prorussiske separatistene, skal stoppes med umiddelbar virkning.

Dette skjer etter at ukrainske nasjonalister i snart to måneder har gjennomført aksjoner for å stoppe en transport som de mener styrker økonomien i de separatistkontrollerte områdene i Donbass.

Kontrollposten utenfor byen Gorlovka er et av de stedene Ukraina fra i dag ikke vil tillate transport av varer. Foto: Morten Jentoft

Myndighetene snudde

I helgen forsøkte ukrainske sikkerhetsstyrker å fjerne aktivistene, men i dag snudde altså myndighetene i landet helt om å gikk med på kravet om full økonomisk blokade av de såkalte folkerepublikkene Donetsk og Luhansk.

Blokadene som aktivistene har gjennomført har allerede i stor grad stoppet eksporten av kull fra separatistkontrollert område.

Dette kullet er svært viktig blant annet for energiproduksjonen i Ukraina, og Porosjenko har selv sagt at blokadene er med på å skade ukrainsk økonomi og arbeidsplasser.

Tyskland reagerer

Separatistene har svart med å nasjonalisere nærmere 40 bedrifter som til nå har vært styrt fra regjeringskontrollert område.

Mange av bedriftene er eid av Ukrainas rikeste mann Rinat Akhmetov, som også eier fotballklubben Shakter Donetsk. Mange av bedriften er allerede stengt og titusener av arbeidere er uten arbeid og lønn.

Dagens vedtak fra ukrainske myndigheter har allerede skapt reaksjoner i utlandet.

Talsmannen for det tyske utenriksdepartementet Martin Schaefer sier ifølge nyhetsbyrået Ap at en total økonomisk blokade ikke bidrar til å roe ned situasjonen.



–Dette kan tvert imot være med å oppmuntre separatistkreftene i Donbass sier Schaefer.

Ukrainas president Petro Porosjenko tok imot den tyske utenriksministeren Sigmar Gabriel 2. mars. Tyskland har kritisert Ukraina for dagens boikottvedtak. Foto: HANDOUT / Reuters

– Bryter med sunn fornuft

Som ventet har også russiske myndigheter vært kritisk til vedtaket.

– Dette bryter med sunn fornuft og er også et brudd på tidligere inngåtte avtaler sier utenriksminister Sergej Lavrov ifølge nyhetsbyrået Tass.

Presidenten i «Folkerepublikken Donetsk» Aleksander Zakhartsjenko sier følge separatistenes nyhetsbyrå DONI at ukrainske myndigheter kan gjøre som de vil, vi kommer uansett ikke til å forandre vår politikk.

Persontransport skal fortsatt kunne skje over de fire overgangspunktene som finnes mellom regjeringskontrollert og separatistkontrollert området.

I tillegg skal nødhjelp i regi av ukrainske organisasjoner, Røde Kors og FN være tillatt.

Opptrapping av konflikten

Dagens vedtak er en kraftig opptrapping av konflikten øst i Ukraina og kan gjøre det svært vanskelig å få til et kompromiss i tråd med de avtalene som ble inngått i Minsk i Hviterussland i februar 2015.

Men kommentatorer mener at president Petro Porosjenko ikke hadde så mye handlingsrom om han skulle unngå en full konfrontasjon med de ukrainske nasjonslistene.

Lederen i det ukrainske forsvars- og sikkerhetsrådet Oleksander Turtsjinov sier en uttalelse av vedtaket er midlertidig og at det vil stå ved lag inntil separatistene har levert tilbake de bedriftene som de har tatt kontroll over.

Samtidig har Ukraina innført sanksjoner mot underavdelingene av fem russiske banker som er eid eller delvis eid av den russiske staten.

Bankene får ikke lenger ta penger ut av Ukraina etter at bankene har sagt at de vil akseptere dokumenter som er utstedt av separatistmyndighetene i Donbass.

Konflikten i Ukraina har vart i tre år og opp mot 10000 menneske har mistet livet.