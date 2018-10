Kulturprofilen dømt til to års fengsel for voldtekt

Dommen mot Arnault kom omtrent samtidig med kunngjøringen av hvem som tildeles årets nobelpris i medisin, som innledet «nobeluken» 2018.

Stockholm tingrett fant Jean-Claude Arnault (72) , som i svensk media går under navnet «Kulturprofilen», skyldig i et tilfelle av voldtekt. Straffen blir to års fengsel samt at han må betale såkalt «skadestånd» på 115.000 kroner pluss renter til kvinnen som ble utsatt for overgrepet.

Den svensk-franske teaterregissøren har sittet i varetekt siden rettssaken mot ham ble avsluttet i slutten av september, i frykt for at han skulle reise fra Sverige og forsøke å unndra seg en eventuell straff.

Han var tiltalt for to voldtekter, men ble funnet skyldig i kun den ene. Det er foreløpig ikke klart om dommen ankes.

#meetoo på toppen av kulturlivet

Voldtektstiltalen kom som følge av anklagene fra 18 kvinner, som kom frem i Dagens Nyheter høsten 2017.

Kvinnene fortalte om seksuell trakassering og overgrep fra den kjente kulturprofilen.

Åtte av kvinnene valgte å anmelde Arnault, fire av anmeldelsene gjaldt voldtekt, noe som fikk politiet til å innlede etterforskning.

Det viste seg at flere av kvinnene som kom med anklagene hadde nære bånd til Svenska Akademien, som har ansvaret for utdelingen av Nobels litteraturpris. Svenska Akademien regnes som prestisjetoppen i svensk kulturliv.

I Svenska Akademien var Jean-Claud Arnaults ektefelle, poeten Katarina Frostenson medlem.

Flere av kvinnene som fortalte om «uønsket intimitet» fra Arnaults side, var kvinnelige ansatte i akademiets stab, kvinnelige medlemmer av akademiet eller døtre og ektefeller av akademimedlemmer.

Selv kronprinsesse Victoria skal ha blitt utsatt for Arnaults tilnærmingsforsøk, som av mange av kvinnene beskrives som «svært direkte».

Fordi enkelte av sakene lå langt tilbake i tid, og derfor er foreldet etter loven, valgte påtalemyndigheten til slutt å tiltale Jean-Claude Arnault for to voldtekter, hvor han altså i dag ble funnet skyldig i det ene tilfellet.

Noen av de mest alvorlige episodene knyttes til kvinner som arbeidet ved kulturscenen Forum, som Arnault drev sammen med sin ektefelle, og som de mottok støtte fra Akademien fra.

Fakta om Svenska Akademien Ekspandér faktaboks Svenska Akademien har eksistert siden 1786 og ble opprettet av kong Gustaf III.

Institusjonen deler ut priser og stipender innen språk og kultur, deriblant Nobelprisen i litteratur.

Det er i alt 18 medlemmer, som har hver sin nummererte stol. I vedtektene står det at de skal forbli medlemmer i Akademien så lenge de lever. Det skal være tolv medlemmer til stede når nye medlemmer blir utnevnt.

Arbeidet foregår i fortrolighet, og valgene på nye medlemmer er hemmelige.

Den 6. april forlot tre medlemmer Akademien: Kjell Espmark, Klas Östergren og Peter Englund. Disse fikk sammen med Lotta Lotass lov til å gå ut av rådet 7. mai.

12. april trakk den faste sekretæren Sara Danius seg. I tillegg har medlemmet Katarina Frostenson trukket seg fra alle sine oppgaver.

I vedtektene står det at den faste sekretæren først skal gå av når vedkommende fyller 70 år hvis ikke Akademiet bestemmer noe annet, eller sekretæren velger å gå av tidligere.

Flere av overgrepene skal ha skjedd i leiligheter og lokaler som Svenska Akademien eier i Stockholm og Paris. Det ene voldtektstilfellet Arnault ble tiltalt for, fant sted i leiligheten i den franske hovedstaden.

Kvinnen har fortalt at årsaken til at hun ikke anmeldte Arnault før, var frykten for at han kunne bruke sin innflytelse og makt i svensk kulturliv til å ramme henne profesjonelt.

Tilfellet den mektige kulturprofilen ble dømt for, skjedde i oktober 2011. Selv om det ikke forelå noen tekniske bevis, mente retten at kvinnens opplysninger, støttet av en rekke vitner, var tilstrekkelige til å dømme Arnault.

Gransking førte til full splittelse

De alvorlige anklagene mot Jean-Claud Arnault førte til Svenska Akademiet besluttet å bestille en uavhengig granskingsrapport om Akademiens forhold til Arnault.

Arnault var blant annet beskyldt for å ha lekket navnene på sju vinnere av Nobels litteraturpris, navn han fikk gjennom sin kone Katarina Frostenson som deltok i utvelgelsen.

Granskingsrapporten som var klar vinter/våren 2018, førte til full splittelse.

Advokatene avdekket det som ble beskrevet som uheldig økonomisk samkvem mellom Akademien og «kulturprofilen», inhabilitet i beslutninger og kritikkverdig disponering av akademiets eiendeler og eiendommer.

Granskingsrapporten ble etter mye diskusjon overlevert til politiet.

I tillegg marsjerte det ene akademimedlemmet etter det andre ut av Svenska Akademien, som følge av krangelen som oppstod rundt Arnault og ektefellen. Utmarsjen førte til at Svenska Akademien ikke lenger var beslutningsdyktig.

Alt bråket førte også til at Nobelstiftelsen valgte å droppe utdeling av Nobels litteraturpris i år. Skandalen kan føre til at Svenska Akademien mister retten til å dele ut litteraturprisen i fremtiden, ifølge Nobelstiftelsen.