Lak nobelprisvinnarar i litteratur

Fleire kjelder seier til den svenske avisa Dagens Nyheter at den kunstnariske leiaren ved eit kulturhus i Stockholm, som også er gift med ein av medlemmene i Svenska Akademien, ved fleire høve skal ha avslørt kven som skulle vinne Nobelprisen i litteratur.

I 2014 skal fleire personar utanfor nobelkomiteen ha visst i to døgn før offentleggjeringa at det var den franske forfattaren Patrick Modiano som skulle få prisen det året. I tillegg skal mannen ha fortalt utanforståande at den austerrikske forfattaren Elfriede Jelinek skulle få prisen i 2004, og at den britiske dramatikaren Harold Pinter skulle få prisen året etter.

Ifølge fleire kjelder skal mannen også ha sagt at han var involvert då prisen gjekk til franske Jean-Marie Gustave Le Clézio i 2008.

Skuldingar om overgrep

Opplysningane om lekkasjane har kome fram i samband med at Dagens Nyheter dei siste vekene har skrive fleire saker om den kunstnariske leiaren. Fleire kvinner har skulda mannen for overgrep og valdtekter. Dette er også opplysningar som har blitt stadfesta av den permanente sekretæren i Svenska Akademien, Sara Danius.

Fleire av overgrepa skal ha skjedd i leilegheiter som blir disponert av Svenska Akademien. Fem kvinner skal ha meldt mannen til politiet. Og Svenska Akademien har kutta all kontakt med han, skriv Expressen.

Då den franske forfattaren Jean-Marie Le Clézio fekk litteraturprisen i 2008, rasa oddsen kort tid før kunngjeringa. Svenska Akademien mistenkte den gongen at det hadde vore ein lekkasje. Foto: BOB STRONG / REUTERS

Ikkje overraska

Tidlegare fast sekretær for Svenska Akademien, Peter Englund, seier til Dagens Nyheter at dei nye opplysningane om lekkasjar hadde sjokkert han meir om dei hadde kome for eit par veker sidan.

– Eg må seie at det ikkje er noko ved den personen som overraskar meg lenger. Den jævelen.

Englund seier han reknar med at mannen har fått opplysningane om nobelprisvinnarane av ektefellen som er medlem av Svenska Akademien. Ifølge avisa hadde Horace Engdahl, som var sekretær før Englund, mistanke om ein lekkasje då Jean-Marie Le Clézio vann i 2008. Den gongen rasa oddsen hos spelefirmaet Ladbrokes kort tid før offentleggjeringa.

Sara Danius skriv i ein e-post til SVT at ho ikkje ønsker å kommentere dei nye opplysningane.

– Eg kan dessverre ikkje svare på spørsmål fordi det går føre seg ei advokatutgreiing no. Håper du forstår det.