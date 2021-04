Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

På intensivavdelingen på et sykehus i Paris-forstaden Antony står ingen senger tomme lenge, skriver AFP.

Med en gang en pasient trilles ut av avdelingen – ikke frisk, men litt mindre syk – er sjefen Jean-Pierre Deyme i gang med å gi ordre for å gjøre sengen klar til neste.

– Sengen får ikke gang tid til å bli kald, sier Louisa Pinto, en pleier med nesten 20 års erfaring.

Scenen på intensivavdelingen i Antony gjentar seg nå på sykehus i hele Paris-området, den hardest rammede regionen i Frankrike.

Intensivavdelingene er nesten fulle og stadig kommer flere pasienter.

Under den første smittebølgen for ett år siden var på det meste 2700 innlagt på intensivavdelinger i Paris-regionen.

Nå sier helsemyndighetene at de tror tallet i regionen vil komme opp imellom 2800 og 4400 i løpet av april.

Verst i Vest-Europa

Krisen i Paris-området er et resultat av at Frankrike nå er det hardest rammede av de store landene i Vest-Europa.

Frankrike registrerte 60.992 nye koronasmittede søndag. Det er det høyeste tallet for en enkelt dag siden begynnelsen av november.

Smittetoppen skjer samtidig som nabolandet Storbritannia søndag hadde 2297 nye smittetilfeller. Det er det laveste tallet for en enkelt dag siden begynnelsen av september i fjor.

Noe av forskjellen skyldes at langt flere briter er vaksinert. Tall fra Our World in Data viser at 46,29 prosent av alle briter har fått minst en vaksinedose. Tilsvarende tall for Frankrike er 13,37 prosent.

Likevel er det ikke bare vaksinene som utgjør forskjellen. Italia og Spania har begge noenlunde samme andel vaksinerte som Frankrike, men har unngått den kraftige smitteøkningen de siste dagene.

I Frankrikes nest største by Marseille samlet noen seg fredag på et stillas på toppen av et hus for å møtes til tross for de nye restriksjonene. Foto: Daniel Cole / AP

Skrytes opp i skyene

Frankrike innførte i helgen strengere koronatiltak og stenger landets skoler og barnehager.

Det innføres innenlands reiseforbud og landsomfattende portforbud etter klokken 19.00.

President Macron har fått kritikk fra opposisjonen og medisinske eksperter for å ikke å ha innført nasjonale tiltak tidligere.

En artikkel i Le Monde fra sist tirsdag har også ført til sterke reaksjoner mot Macron.

I artikkelen skryter noen av Macrons politiske støttespillere uhemmet av sjefen og kaller ham ekspert på korona.

Utdanningsminister Jean-Michel Blanquer sier at presidenten har skaffet seg ekte ekspertise på helsespørsmål.

– Det er ikke et umulig for en med hans intelligens og som har studert temaet i flere måneder, sier Blanquer.

En ikke navngitt rådgiver sier at Macron leser så mye om sykdommen at han har lært seg ting som ekspertene ikke kan.

Presidenten i nasjonalforsamlingen, Richard Ferrand, går enda lenger i hyllingene. Han sier at Macron er så kunnskapsrik at «han lett kunne skrevet en doktorgrad om covid-19».

President Emmanuel Macron prøvde seg med en tommel opp da han besøkte et sykehus fredag. Foto: JEFF PACHOUD / AFP

Gjør narr av presidenten

Resultatet er at mange gjør narr av påstandene om presidenten.

Det franske kommunistpartiet skriver på Twitter at «Vi vet allerede navnet på vinneren av Nobelprisen i medisin i 2021» og illustrerer med et bilde av Macron.

Andre trekker sammenligninger med president Donald Trump, som ved flere anledninger hevdet at han var ekspert på forskjellige felter.

Opposisjonspolitikeren Bastien Lachaud skriver på Twitter at Macron er blitt stormannsgal og fortsetter:

«Full av makt og ros fra sitt hoff, organiserer Emmanuel Macron en personkult: Han vet alt, han forutser alt, han bestemmer alt.»