Franske myndigheter innfører strengere koronatiltak og stenger landets skoler og barnehager etter en ny smittebølge.

Skolene og barnehagene skal nå være stengt i tre uker, inkludert to uker ferie. Hjemmeundervisning starter neste uke.

– 44 prosent av dem som i dag er innlagt på intensivavdelingene er under 65 år, sa Frankrikes president Emmanuel Macron i kveld.

Frankrike har nå nærmere 40.000 nye smittetilfeller daglig, en dobling fra februar, og over 5.000 koronapasienter ligger nå på intensivavdeling.

Macron har fått kritikk fra opposisjonen og medisinske eksperter for å ikke å ha innført nasjonale tiltak tidligere.

Spesielt har nedstengning av skoler blitt sett på som en aller siste utvei fra myndighetene.

Macron vedgikk at de nåværende tiltakene for å hindre smittespredningen ikke har vært gode nok, gitt utviklingen. Han trakk fram den britiske virusvarianten som en av årsakene.

– For å fortsette å beskytte liv nå, må hver og en gå den ekstra milen i månedene som kommer. Det er det jeg ber dere om i kveld, sa Macron innledningsvis i den TV-sendte talen.

En koronapasient får behandling på et sykehus i Amiens, nord for Paris. 30. mars, 2021. Foto: Francois Mori / AP Foto: Francois Mori / AP

Sterkt press på sykehusene

Talen kommer på et tidspunkt hvor koronasituasjonen i Frankrike har forverret seg. Presset på sykehusene har økt og minst 5,072 pasienter er nå innlagt på intensivavdelingene, ifølge France 24.

Nær ni av ti intensivsenger er tatt i bruk.

– Frankrike vil om kort tid passere 100.000 koronadøde, sa Macron.

Situasjonen på sykehusene har økt presset mot Macron, som tidligere ikke har hørt på råd fra folkehelseeksperter om å innføre strengere tiltak.

Reaksjonene har vært kraftig etter at høytstående ledere ved sykehus i Paris gikk ut og advarte om at de snart måtte begynne å nekte pasienter adgang pga. plassmangel.

Da var en talsmann fra regjeringen raskt ute å sa at landet aldri ville nekte å ta imot syke pasienter.

– En nøkkelfaktor i beslutningsprosessen vår er situasjonen på sykehusene, sa Gabriel Attal i et statsrådsmøte like før kveldens pressekonferanse fra Macron.

Satser på vaksinering

Ved siden av nye restriksjoner er Macron nå tydelig på at de satser alt på en god vaksinasjonsplan.

– Fra 16. april skal alle over 60 år få tilbud om vaksine. Så 15. mai er det de over 50 år som tilbys vaksine, sier Macron.

Han la til at alle franskmenn over 18 år som vil vaksinere seg, skal ha fått mulighet til det innen sommeren er over.

– Dette er nøkkelen til å komme tilbake til livet, nøkkelen til å gjenåpne landet, sa presidenten.

Til tross for påsken er det planlagt en debatt i parlamentet på torsdag om koronasituasjonen og de nye tiltakene.