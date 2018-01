Møtet finner sted i Santo Domingo i Den dominikanske republikk, og internasjonale meklere, blant dem Spanias tidligere statsminister José Luiz Zapatero, deltar.

Den forrige forhandlingsrunden ble avsluttet i desember, uten av det ble enighet på noen vesentlige punkter.

Venezuelas katolske kirke oppfordrer nå til ytterligere innsats, og sier det er et spørsmål om liv og død at man finner løsninger.

– Kan ikke fortsette slik

En kvinne studerer det manglende utvalget i supermarkedet. Foto: Marco Bello / Reuters

– Venezuela rammes nå av den verste krisa i sin historie, sier erkebiskop Diego Padron i den katolske kirken. Foto: JUAN BARRETO / Afp

– På grunn av mangelen på mat, medisiner og bensin er situasjonen i landet vårt så dramatisk at jeg håper partene innser at det ikke kan fortsette slik, sier erkebiskop Diego Padron.

Han er leder for Venezuelas biskopkonferanse, og dermed landets fremste kirkeleder.

– Venezuela gjennomgår nå en krise av enorme proporsjoner, der alle dimensjoner av livet i dette landet blir rammet, sier erkebiskopen.

Ønsker hjelp fra utlandet

Regjeringen og opposisjonen står mildt sagt langt fra hverandre foran dagens forhandlinger. Venezuela er dypt splittet og mistroen er avgrunnsdyp.

Opposisjonen har flere ganger sagt at slike møter er bortkastet, og at regimet bruker dialogen for å vinne tid og klamre seg til makten.

Likevel møtes man altså, og opposisjonens viktigste krav er at landets myndigheter nå ber om humanitær hjelp fra utlandet

– Ingen innblanding

Men president Nicolás Maduro avviser bestemt det han kaller utenlandsk innblanding i Venezuela:

– Man bruker en påstått humanitær krise som unnskyldning for å blande seg inn i landets styre. Men ingen skal blande seg inn i Venezuelas saker, sier han

– Deres løgner og manipulasjoner kjenner vi. Vi vet at USA står bak, og at mange ønsker å legge hånd på våre oljeressurser, sier presidenten.

Venezuelas president Nicolás Maduro benekter bestemt at det er en humanitær krise i landet, og avviser å motta hjelp fra utlandet. Foto: Ariana Cubillos / AP

Mer enn 2000 prosent

Samtidig faller Venezuelas økonomi som en stein, med en nedgang på 12 prosent i bruttonasjonalproduktet i 2017.

Ifølge Det internasjonale pengefondet var inflasjonen i fjor på mer enn 2.000 prosent – den høyeste i verden – og den øker nå stadig raskere.

Og den høyeste prisen betaler vanlige venezuelanere: Mangelen på mat, forbruksvarer og medisiner blir stadig mer akutt, og kampen for å overleve preger store deler av befolkningen ved inngangen til 2018.