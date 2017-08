Stjeler dyr fra dyrehage for å spise dem

Myndighetene i landet etterforsker nå tyveri av dyr fra en dyrehage i den vestlige delstaten Zulia som sannsynligvis ble stjålet for å spises, skriver Reuters.

Politiet opplyser til nyhetsbyrået at to navlesvin, et dyr som minner om villsvin i utseende, ble stjålet i helgen fra den zoologiske hagen i Maracaibo, Venezuelas nest største by og hovedstaden i Zulia. Byen ligger nær den kolombianske grensen.

– Vi antar at de ble tatt for å spises, fortalte Luis Morales fra politiet i Zulia til journalister på tirsdag.

Matmangel

Venezuela herjes av kaos og kronisk matmangel, og dyreforsvinningene er nok et tegn på sulten i landet. Millioner av mennesker forsøker å finne mat der de kan, også i søppelkasser og konteinere.

Artikkelen fortsetter under bildet

Flere dyr skal ha blitt stjålet fra dyrehagen i Maracaibo de siste ukene. Foto: STRINGER / Reuters

President Nicolás Maduro gir opposisjonens omfattende demonstrasjoner skylden for matmangelen i landet. Han hevder demonstrantene blokkerte motorveier og gater i landet, slik at matforsyninger ikke kom frem der de skulle.

Maduro legger også skylden på landets problemer hos USA, som han mener fører en økonomisk krig mot landet.

– De tar alt!

Sjefen for dyrehagen i Maracaibo, Leonardo Nunez, sier den siste tids tyveribølge av dyr har berørt ti arter, inkludert en bøffel som han sier ble partert. Han mener at dyrene ble stjålet for å selges videre og at det er narkotikalangere som står bak.

En tapir i dyrehagen i Maracaibo. To av dens artsfrender skal ha blitt stjålet fra dyrehagen. Foto: STRINGER / Reuters

– De tar alt her! Dyrene ble ikke stjålet for å bli spist, sier han til Reuters onsdag.

Mauricio Castillo, en tidligere direktør for dyrehagen, sier at blant dyrene som tyvene har klart å få med seg er to tapirer, et jungeldyr som også ligner på gris og som er beskrevet som utrydningstruet av Verdens naturvernunion.

Dyr sulter

Matmangelen i Venezuela har også påvirket landets dyr, og har gjort at dyrehager ofte ikke har nok mat til å mate dyrene. I fjor skal over 50 dyr ha sultet til døde i en dyrehage i hovedstaden Caracas, ifølge Marlene Sifontes, en fagforeningsleder for dyrehageansatte.

Myndighetene nektet for at dyrene hadde sultet, og insisterte på at de hadde blitt «behandlet som familie».