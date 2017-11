USA med krass kritikk av Venezuela på FN-møte

På det uformelle møtet mandag sa USAs FN-ambassadør, Nikki Haley, at situasjonen i Venezuela er «mer enn en humanitær tragedie», og at den «utgjør en direkte trussel for internasjonal fred og sikkerhet».

Verken Russland, Kina eller Bolivia stilte på møtet, som var viet til å skape internasjonal oppmerksomhet rundt den stadig verre politiske og økonomiske krisen i Venezuela.

Ambassadørene fra de tre landene stilte seg bak Venezuelas ambassadør til FN som sa til reportere utenfor lokalet at møtet var «ulovlig» og et brudd på FN-pakten.

– Dette er en fiendtlig handling fra USAs side og et tydelig forsøk på innblanding, sa Rafael Ramirez.

Haley på sin side sa at Venezuelas innsats for å presse de tre landene til ikke å delta på møtet var et tegn på «skyld».

Les også: Omstridt forsamling i Venezuela gir seg selv lovgivende makt

Tidligere i år ble over 120 mennesker drept i Venezuela i forbindelse med demonstrasjoner mot president Nicolás Maduros regjering. Konflikten tilspisset seg da Maduro valgte å gjennomføre et valg på en omstridt ny grunnlovsforsamling.