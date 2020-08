Kraftig smitteøkning i Italia – flere europeiske land sliter

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Selv om de største økningene i smittetilfeller for tiden skjer på det amerikanske kontinent og i deler av Asia, opplever også flere europeiske land en negativ smittetrend.

Tirsdag ble flere land og regioner anbefalt rødmerket av Folkehelseinstituttet. Blant de Tyskland som bikket 20 smittede per 100.000 innbygger.

Flere europeiske land nærmer seg og den grensen – blant annet Italia.

Italias helseminister har gjort det obligatorisk å teste seg for alle som har vært på reise til Kroatia, Hellas, Malta og Spania ved ankomst. På bildet står italiensk helsepersonell klar ved Malpensa flyplass i Milano til å teste de reisende. Foto: Antonio Calanni / AP

Tilbakefall for Italia

Så langt har over 24 millioner mennesker blitt smittet av koronaviruset. Over 823.000 har dødd av koronarelatert sykdom, mens drøyt 16,6 millioner har blitt friske fra viruset, viser tall fra Worldometer.

Samme nettsted skriver at det onsdag er 6,6 millioner aktive smittetilfeller på verdensbasis.

Mange land opplever på ny økende antall smittetilfeller, blant dem flere europeiske.

Verst er stigningen i Italia, som nå har rundt 16 smittede per 100.000 innbygger.

Det skjer etter at Italia har hatt en lengre periode med lave smittetall, etter at landet var episenteret for virusets herjinger.

Nå har italienske helsemyndigheter innført et strengere testregime. Nå må alle italienere som har vært på reise til Kroatia, Hellas, Malta og Spania testes for korona innen 48 timer etter de har kommet hjem.

Italia er også ett av mange land som utvikler en vaksine mot koronaviruset. Mandag startet klinisk testing av vaksinen på 90 frivillige mennesker i Roma.

Francesco Vaia, helsedirektør ved sykehuset Spallanzani i Roma møtte mandag pressen etter at de startet å teste vaksinen på mennesker. Foto: Cecilia Fabiano / LaPresse/AP

Slovenia nærmer seg

Selv om Italia har den største økningen, så er smittetallene høyere i andre land.

Høyest blant de «gule» landene er tallene for Slovenia, som har over 19 smittede per 100.000 innbygger.

Allerede tirsdag varslet FHI i en pressemelding om at Slovenia kan bli rødt.

– Insidensen i Slovenia har steget raskt de siste ukene. Dersom Slovenia i løpet av de nærmeste dagene passerer terskelverdien, vil det blir gjort en ny vurdering hvor innføring av innreisekarantene vil bli anbefalt.

Tallene består av sammensatte rapporter NRK har analysert.

De viser at Norge har i overkant av 13 smittede per 100.000.

Oppdatert kart over røde og gule land i Europa. Grafikk: Helge Carlsen / NRK