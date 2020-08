Peru mot verdenstoppen i koronadødsfall

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Perus regjering har iverksatt drastiske tiltak mot koronasmitte etter at pandemien har fått et nytt kraftig oppsving. Blant annet har myndighetene slått hardt til mot private fester flere steder i landet.

Natt til søndag skjedde det en tragedie da politiet gikk inn på en nattklubb i hovedstaden Lima. Ifølge peruanske og internasjonale medier var det rundt 120 personer i lokalene. Og da de prøvde å flykte, ble mange tråkket ned og kvalt i trengselen.

En mot gråter over datteren som mistet livet i nattklubben i Lima. Foto: Martin Mejia / AP

13 mennesker er bekreftet omkommet, og Perus president Martin Vizcarra ber om strenge straffer for dem som har ansvaret for den tragiske hendelsen:

– Jeg føler sinne og harme overfor dem som har vært så uansvarlige å organisere en slik sammenkomst, sa presidenten søndag, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Nest høyest i verden

Peru har opplevd en voldsom økning i koronatallene de siste ukene. Tallet på døde er nå kommet opp i nærmere 28.000, eller rundt 840 pr. én million innbyggere.

Det er det høyeste tallet i Latin-Amerika, og det nest høyeste i verden, ifølge nettstedet Worldometer. (Ministaten San Marino har riktignok 1.237 døde pr. én million. Men landet har bare 34.000 innbyggere og 42 dødsofre.)

Det nye oppsvinget i pandemien startet i begynnelsen av juli, da myndighetene begynte å åpne opp samfunnet på en rekke områder.

Nå må man stenge ned igjen, og det er innført strenge smittetiltak i fem provinser. Samtidig må innbyggerne i hovedstaden Lima leve med utgangsforbud i helgene.

Peru nærmer seg verdenstoppen i tallet på koronadøde pr. innbygger. Foto: ERNESTO BENAVIDES / AFP

«Folks uansvarlighet»

Myndighetene har satt inn store ressurser for å hindre at folk bryter reglene. Men kommandant Richard Morales i Politiets spesialstyrke minner om den enkelte innbyggers ansvar:

– Det er politiets oppgave å sørge for at folk følger loven. Men landet er helt avhengig av at innbyggerne forstår at de må ta vare på seg selv. De må følge smittereglene, unngå forsamlinger og rette seg etter informasjon fra helsemyndighetene, sier politisjefen til Reuters.

Og politisjefens formaning er ikke tilfeldig.

En undersøkelse viser at hele 66 prosent av peruanerne mener at «folks uansvarlighet» er hovedgrunnen til at pandemien er kommet ut av kontroll.

Mange gateselgere bryter koronareglene for å skaffe inntekter og mat til sine familier. Foto: Martin Mejia / Martin Mejia

Bare 15 prosent mener at det er regjeringen som har skylden, viser undersøkelsen, som er gjort av Institutt for peruanske studier (IEP).

Urfolk hardt rammet

En særlig sårbar gruppe i Perus koronadrama er urfolkene. De utgjør rundt 25 prosent av landets innbyggere, ifølge INEI – «Perus Statistisk sentralbyrå».

Da myndighetene testet de 250 familiene i Shipibo-stammen utenfor Lima, oppdaget de at 70 prosent av innbyggerne var koronasmittet. Det går frem av en TV-reportasje fra Associated Press.

Den katolske hjelpeorganisasjonen Caritas er dypt bekymret for situasjonen til landets urfolk:

Hjelpeorganisasjonen Caritas er svært bekymret for situasjonen til Perus urfolk under pandemien. Foto: Caritas, Peru

– Denne befolkningen er hardt rammet av covid-19, og helsetilbudet til urfolk er særlig mangelfullt, sier Gladys Castillo Patiño i Caritas, Peru.

– Flere stammer har trukket seg inn i urskogen av frykt for smitte, og vi vet ikke hvordan situasjonen er for dem, sier hun til NRK.

