FHI anbefaler at Tyskland og Liechtenstein blir røde

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Regjeringen holdt klokken 14 en pressekonferanse om koronasituasjonen, men presenterte ikke nye reiseråd da. Det blir klart mot slutten av uken.

Som NRK meldte i helgen, stiger smittetallene i Tyskland, etter at landet lenge hadde god kontroll.

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler nå å innføre innreisekarantene for Tyskland og Liechtenstein, skriver de i en pressemelding tirsdag ettermiddag.

FHI anbefaler også å innføre innreisekarantene for Kalmar og Västerbotten i Sverige på grunn av stigende smittetall de siste ukene.

Gjelder fra lørdag

Det er regjeringen som fatter beslutninger om hvilke land som omfattes av ti dagers innreisekarantene, men beslutningene gjøres på bakgrunn av vurderinger fra FHI.

Eventuelle endringer trer i kraft natt til lørdag.

FHI skriver at det i Liechtenstein har vært en betydelig smitteøkning de siste ukene, og at landet har 31,3 bekreftede tilfeller per 100.000 innbyggere de siste to ukene.

Ett av kriteriene for at et land skal regnes som grønt, er at det er under 20 bekreftede tilfeller per 100.000 innbyggere.

Kriterier for grønne land Ekspandér faktaboks For at et land skal bli grønt må det tilfredsstille Folkehelseinstituttets kriterier. Det må være færre enn 20 bekreftede tilfeller per 100.000 innbyggere de siste to uker.

Færre enn 5 prosent positive prøver i snitt per uke siste to uker.

I tillegg gjøres en helhetsvurdering av landene, basert på trender i smittetallene, og annen relevant informasjon.

I Tyskland har det vært økt smittespredning gjennom flere uker i flere regioner.

23. august ble FHIs grense på antall nye smittede passert.

Det er også ventet at dette tallet vil stige de nærmeste dagene, skriver FHI.

De skriver også at det er smitteøkning i Slovenia, og at dette landet også kan bli rødt i løpet av uken.