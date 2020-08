Tyskland mot rødt nivå

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Verden er i sin sjette måned med den verdensomfattende pandemien som så langt har kostet 800.000 mennesker livet.

Etter flere måneder med ulike restriksjoner peker smittekurven fortsatt oppover i flere land og verdensdeler.

Tysklands forbundskansler Angela Merkel kan ikke ta av munnbindet helt ennå. Foto: Pool / Reuters

Tyskland kan bli rødt

I Tyskland peker pilene nå oppover etter lav smitte i sommer.

Ifølge tall fra worldometers bikker trolig Tyskland 20 smittede per 100.000 innbyggere i morgen, søndag.

Den siste uken har smitten økt betraktelig i Tyskland. Lørdag har de 14.743 aktive koronasmittede i landet.

Lederen for Verdens helseorganisasjon (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus mener mange land er godt forberedt på dne økte smitten etter sommeren.

– De aller fleste land har nå en plan, og fått på plass laboratorier for testing av viruset. Men vi har fortsatt et stykke å gå før pandemien er bekjempet. Det er en global pandemi, ingen av oss er trygge før alle er trygge.

Rundt 23 millioner mennesker er registrert koronasmittet, etter at viruset ble oppdaget i Kina i slutten av 2019.

Europa blir rødere

Flere land har blitt «røde» i Norge etter å ha hatt mer enn 20 bekreftede tilfeller per 100.000 innbyggere de siste to ukene.

Status på noen Europeiske land per 21.08.2020 Land Inbyggere Smittet Dødsfall Russland 145,9 millioner 946.976 16.189 Storbritannia 67.9 millioner 322.280 41.403 Italia 60,4 millioner 256.118 35.418 Frankrike 65,2 millioner 229.814 30.480

Russland nærmer seg en million smittetilfeller og er landet i Europa med flest smittede. Hovedstaden Moskva har klart flest smittede med nesten 250.000 tilfeller.

Storbritannia ble «rødt» denne uken. Landets økonomi krympet med en femtedel i andre kvartal, noe som er høyere enn noen andre europeiske land.

Frankrike registrerte torsdag 4771 nye tilfeller av koronasmitte i løpet av ett døgn. Det er tusen flere nye tilfeller enn døgnet før. Det er første gang siden mai at det rapporteres over 4000 nye smittetilfeller i løpet av 24 timer.

Italia som i dag er «gult» registrerte det høyeste antallet smittetilfeller på torsdag med 840 smittede. Landet som lenge var nedstengt på grunn av pandemien har besluttet å stenge både innendørs og utendørs nattklubber. Og påbyr nå munnbind i offentlig rom på kveldstid.

Nord-Amerika har flest smittede

USA har flest smittetilfeller og dødsfall i verden. President Donald Trump har blitt kritisert for håndteringen av pandemien, men selv mener han Kina og WHO må ta ansvaret for at epidemien ikke ble stanset. Nabolandene har imidlertid klart seg noe bedre.

Status på noen Nord-Amerikanske land per 21.08.2020 Land Innbyggere Smittede Dødsfall USA 331,3 millioner 5.746.534 177.426 Canada 37,8 millioner 123.873 9.054 Cuba 11,3 millioner 3.565 88 Mexico 128,1 millioner 543.806 59.106

Delstatene Georgia, Texas og Florida har høyest andel smittede per innbygger i USA. Alle tre delstatene er styrt av republikanere som ønsket å lette på restriksjonene før sommeren. Florida og Texas har i underkant av 600.000 smittetilfeller hver.

Canada som har langt færre smittede, har valgt å holde grensen stengt siden 16. mars. Kun utlendinger med nær familie i Canada får komme inn i landet inntil videre.

Cuba som kun har 88 dødsfall og litt over 3.500 smittetilfeller har taklet pandemien greit så langt. Myndighetene har nå stengt ned igjen hovedstaden Havanna etter at flere personer i byen er smittet.

I Mexico er situasjonen verre. Over 70.000 helsearbeidere har blitt smittet av koronaviruset. Ifølge epidemiolog Alejandro Macias, må helsearbeidere i landet kjøpe sit eget verneutstyr. Rundt 19 prosent av landets smittede jobber innen helsevesenet. Det er tre ganger høyere en gjennomsnittet ellers i verden.

Sør-Amerika: Null tillit til myndighetene

Så langt har mer enn 250.000 personer i Sør-Amerika dødd som følge av koronaviruset. Mens Brasil rapporterer over 3,5 millioner smittede.

Status på noen Sør-Amerikanske land per 21.08.2020 Land Innbyggere Smittede Dødsfall Brasil 212,8 millioner 3.505.097 112.423 Chile 19,1 millioner 391.849 10.671 Peru 33 millioner 567.059 27.034 Uruguay 3,5 millioner 1.506 41

Brasils president Jair Bolsonaro har fått hard kritikk for sin opptreden under koronakrisa. Han har omtalt frykten for koronaviruset som «hysteri», og han har kalt sykdommen en «liten influensa». Men dødstallet i landet har passert over 112.000.

Denne uka åpnet Chiles hovedstad Santiago forsiktig opp etter mer enn 150 dager med nedstengning. Restauranter, barer og klubber holder fortsatt stengt, men byens innbyggere får nå lov til å gå ut av husene sine. Hovedstadens 150 dagers nedstenging er en av de lengste i verden.

Uruguay innførte ikke obligatorisk karantene men anbefalte innbyggerne sine om holde seg isolert hvis mulig. Landets president stengte skoler og grensene når de fikk det første smittetilfellet 13. mai. Regjeringen investerte tungt i testing av sine borgere, for hver smittetilfelle ble 126 personer testet.

Afrika: Umulig å overholde smittevernreglene

Status på noen Afrikanske land per 21.08.2020 Land Innbyggere Smittede Dødsfall Sør-Afrika 59,4 millioner 599.940 12.618 Marokko 37 millioner 47.638 775 Kongo 5,5 millioner 3.850 77 Egypt 102,6 millioner 97.025 5.212

Sør-Afrika er blant landene i verden med flest bekreftede tilfeller av covid-19. I mange områder bor folk veldig tett og det er lett for smitten å spre seg.

Marokko har nå flere enn 1000 nye smittetilfeller per dag etter at samfunnet åpnet opp igjen i slutten av juni

Egypt har åpnet landet for turister igjen, men krever negativt testresultat for covid-19 før man får komme inn i landet

I tillegg til koronapandemien sliter Kongo også med ebola og matmange

Asia: Flokkimmunitet i slummene?

Status på noen Asiatiske land per 21.08.2020 Land Innbyggere Smittede Dødsfall Kina 1,4 milliarder 84.917 4.634 India 1,3 milliarder 2.916.015 55.066 Sør-Korea 51,2 millioner 16.670 309 Taiwan 23,8 millioner 486 7

India nærmer seg 3 millioner tilfeller og forskere lurer på om slummen i Mumbai har nådd flokkimmunitet.