Korona påvist i verdens største flyktningleir – frykter tusenvis vil dø

– Nå som viruset er påvist i verdens største flyktningleir i Cox's Bazar er det en veldig reell risiko for at tusenvis av mennesker kan dø.

Det sier Shamim Jahan, som er Redd Barnas helsedirektør i Bangladesh.

Torsdag kveld bekreftet myndighetene i Bangladesh og en talsperson for FN at det er påvist koronasmitte i Cox's Bazar.

BESKYTTET: En hjelpearbeider i fullt verneutstyr i Cox's Bazar. Foto: Shafiqur Rahman / AP

To menn behandles nå i leiren som huser rundt én million rohingya-flyktninger. Den ene pasienten er en rohingya-flyktning. Den andre er en lokal mann.

En talsperson for Verdens helseorganisasjon (WHO) sier at smittesporing er i gang.

Redd Barna er svært bekymret. I en uttalelse skriver Jahan at det for øyeblikket «ikke finnes noen intensivplasser i Cox's Bazar».

– Umulig å følge helseråd

Internasjonale hjelpeorganisasjoner har over lengre tid advart mot de potensielle konsekvensene dersom koronasmitte skulle bli påvist i leiren.

«Mange av de globale helserådene er det praktisk talt umulig å følge i leirene», skrev Paul Brockmann i en kronikk i slutten av april.

Han er Leger Uten Grensers landdirektør i Bangladesh.

I Cox's Bazar lever rohingya-flyktninger under kummerlige forhold, stort sett i plastskur.

Skurene er trange. De sanitære forholdene er dårlige. Tilgangen på rent vann er også begrenset.

– Her bor det mellom 40.000 og 70.000 mennesker per kvadratkilometer, sier Manish Agrawal, landdirektør for Bangladesh i «The International Rescue Committee», til Reuters.

I Manila, verdens tettest befolkede by, bor det til sammenligning 41.500 mennesker per kvadratkilometer.

TETT I TETT: Flyktningene i Cox's Bazar bor svært tett. Foto: Dar Yasin / AP

Uten bedre tilgang til helsetjenester og bedre sanitære forhold, vil viruset «ødelegge flyktningene og lokalbefolkningen», frykter Agrawal.

Har ikke internett-tilgang

Siden september har myndighetene i Bangladesh blokkert internett-tilgangen i Cox's Bazar.

Organisasjonen «Refugees International» frykter det kan forverre konsekvensene av koronautbruddet.

– Det florerer med rykter som at sykdommen alltid er dødelig eller at de troende vil være trygge, sier Daniel Sullivan til AFP.

– Åpen kommunikasjon er avgjørende for å fremme god hygiene og for å følge spredningen av viruset, sier Sullivan.

Bangladesh hardt rammet

Bangladesh fikk påvist det første koronatilfellet i begynnelsen av mars.

Landet har vært i «lockdown» siden 26. mars for å forhindre ytterligere smitte. Likevel ble det på onsdag registrert over 1000 nye smittetilfeller på ett døgn.

Bangladesh kommer til å være stengt minst fram til 30. mai.

Totalt er 18.863 mennesker smittet i Bangladesh, mens 283 er døde.