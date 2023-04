Kina sender spesialutsending til Ukraina

Det var kinesiske statlige medier som først rapporterte om at de to lederne endelige har snakket sammen.

Xi varslet da han reiste til Moskva i forrige måned, på offisielt besøk til president Putin, at han snarlig ville ta kontakt med president Zelenskyj.

Kina hadde da lagt frem en fredsplan med 12 ulike punkter, uten å ha snakket med den ukrainske presidenten.

Siden har Zelenskyj etterlyst den lovede samtalen.

Talsperson Yu Jun i Kinas utenriksdepartement sa på en pressekonferanse at dagens prat ble initiert fra ukrainsk side.

– Jeg har hatt en lang og meningsfull telefonsamtale med president Xi Jinping, skrev Zelenskyj i etterkant på Twitter.

Den kinesiske presidenten Xi Jinping var på besøk hos Vladimir Putin for vel en måned siden. Foto: Alexander Zemlianichenko / AP

Kina stiller med spesialutsending

Håpet fra ukrainsk side er at Kina, som er nær alliert med Russland, kan påvirke den russiske presidenten til å stanse krigføringen i Ukraina.

Xi skal ifølge kinesiske medier ha sagt at samtaler og forhandlinger er den eneste veien ut av konflikten.

Han skal opplyst at Kina vil sende en spesialutsending til Ukraina.

Denne spesialutsendingen med hjelpere vil ha grundige samtaler med alle parter som er involvert i krigen for å lete etter en vei ut av den, ifølge talspersonen i kinesisk UD.

Ukraina på sin side vil sende en ny ambassadør til Kina. Ambassadørposten har stått tom de siste to årene. Den utvalgte er Pavlo Riabikin, nylig avgått industriminister med diplomaterfaring.

Dagens kontakt skal være den første mellom Zelenskyj og Xi etter at Russland gikk til fullskala invasjon av nabolandet i februar i fjor.

Kina har så langt ikke fordømt eller direkte kritisert den russiske invasjonen og krigføringen. Under avstemninger om krigen i FN har den kinesiske FN-ambassadøren latt være å stemme, og slik unngått å ta parti for en av sidene.

Det russiske utenriksdepartementet sier i en kommentar at de noterer seg at Kina er rede til å legge til rette for forhandlinger og lede an i en slik prosess.

Reaksjonene positive

I USA sier en talsperson for Det hvite hus, John Kirby, at de er glade for den nyopprettede kontakten mellom Zelenskyj og Xi, men at det er for tidlig å si om dette kan føre frem til et fredsforslag.

Frankrikes president Emmanuel Macron er en av de vestlige lederne som gjennom året med krig har hatt kontakt med den russiske presidenten.

En ikke navngitt tjenestemann i den franske presidentens stab sier i en kommentar at Frankrike vil oppmuntre til all dialog som kan bidra til å finne en løsning på krigen.

– Dette var også beskjeden fra presidenten under hans besøk til Kina, sier tjenestemannen.

