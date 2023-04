Vinteren gikk i frys da president Joe Biden gav ordren om å skyte ned Xi Jinpings «spionballong» over den amerikanske østkysten. Forholdet mellom USA og Kina sank til et bunnivå.

Xis våroffensiv har overrasket og imponert. Den kinesiske lederen og hans korps av diplomater har besøkt og tatt imot besøk i et skyhøyt tempo.

Ikke alt har gått like bra, men Beijing har lykkes i å gjøre seg selv til en ny type global spiller.

Tre gode eksempler:

Fredsavtalen mellom Iran og Saudi-Arabia, som ble signert i Beijing. USA innrømmet at de ikke kunne fått til noe lignende.

Kinas plan på tolv punkter for en «mulig løsning på Ukraina-krisen». Denne viser en vilje til å ta en posisjon Beijing tidligere ikke har hatt selvtillit til å forsøke seg på.

«mulig løsning på Ukraina-krisen». Denne Xis besøk hos Putin i Moskva. Det slo fast for en hel verden at Xi er den sterkeste av de to.

Men den kanskje største og mest uventede gevinsten fikk Xi Jinping nesten gratis av Frankrikes president Emmanuel Macron.

Da Macron gikk om bord det franske presidentflyet etter et besøk på tre dager i Kina i påsken, hadde Xi grunn til å være fornøyd.

Og da flyet landet i Paris hadde Xi all mulig grunn til å smile bredt. Om bord i flyet hadde Macron gitt et intervju til de to avisene Politico og Les Echos.

Ordene han valgte vakte stor oppsikt.

Årets intervju

Avslappet og ikledd en hettegenser med teksten «French Tech», sa Macron at Europa må passe seg for ikke å bli fanget i en konflikt som ikke er deres.

– Er det i vår interesse å fremskynde en Taiwankrise ... la oss styre av en amerikansk agenda og deretter en kinesisk overreaksjon, spurte den franske presidenten retorisk.

– Hvis konflikten mellom de to supermaktene hetes opp, vil vi ikke ha tid eller ressurser til å finansiere vår egen strategiske autonomi. Vi vil da bli vasaller, sa han.

Underforstått: USAs vasaller.

«Macron oppfordrer Europa til å redusere sin avhengighet av USA», lød overskriften i Kinas største aviser.

STOR INTERESSE: Kinas største aviser dekket alle etapper av Macrons besøk. Foto: WANG ZHAO / AFP

Xi investerte personlig i besøket. Han tok Macron med på te-seremoni på herregården hans egen far brukte da han var partisjef i Sør-Kina

Xi kan vanskelig ha kalkulert inn hvor god betaling han skulle få for de ekstra timene.

NESTEN ALENE: I store deler av samtalene mellom Xi og Macron var det kun oversettere til stede. Foto: Jacques Witt / AP

Ordene i Macrons intervju kunne ikke passet Xis agenda bedre om han selv hadde fått putte dem i munnen til den franske presidenten.

Intervjuet gikk viralt på sosiale medier i Kina, og er en sterk kandidat til å bli Kinas mest siterte med en vestlig leder i 2023.

Xis utenrikspolitikk handler til syvende og sist kun om akkurat dette: å bryte USAs globale dominans.

«Ambisjoner» er stikkordet

Xi Jinping og Emmanuel Macron er to menn med godt selvbilde. De har en sterk tro på hva de selv kan utrette.

Xi skal fostre Kinas gjenfødelse. Macron vil gjenskape et Europa som en tredje supermakt. De ser at verden er i radikal endering.

De ønsker begge at utfallet skal bli en maktbalanse som er annerledes enn den vi har i dag.

I mai 2017 sto jeg som korrespondent utenfor Louvre i Paris og så hvordan en folkemengde av jublende tilhengere tok imot sin nye president, Emmanuel Macron. Han gjorde sin entré til Europahymnen.

VALGVINNER: Macron blir tatt imot som valgets vinner utenfor Louvre-museet i Paris kvelden 7. mai 2017. Nå har han fire år igjen av sin andre og siste presidentperiode til å endre Frankrike og Europa. Foto: CHRISTIAN HARTMANN / Reuters

«Et sterkt Frankrike i et sterkt Europa», var en parole i Macrons oppsiktsvekkende politiske reise frem til presidentpalasset.

«Strategisk autonomi», et Europa som selvstendig aktør ved siden USA og Kina, er parolen skrevet om til den politiske doktrine. Et tankegods som har ligget til grunn for Macrons utenrikspolitikk siden.

For å forstå dynamikken under og etter te-seremonien i Sør-Kina, må vi også forstå det hårfine skillet mellom ambisjon og frustrasjon. Altså det som står i veien for Xi og Macrons ambisjoner.

Xis frustrasjoner

Xis frustrasjon er todelt.

Den første delen er militær:

USA bygger sterkere militære allianser med Kinas naboer i Stillehavsregionen.

QUAD: Et forsvarssamarbeid mellom USA, Australia, Japan og India. Kina kaller QUAD for Nato i Asia. Sør-Korea, Filippinene og til og med Vietnam kan bli trukket inn.

AUKUS: En opprustning av den kjernefysiske ubåt-flåten til Australia, USA og Storbritannia med en oppgradering av baser i Stillehavet.

Den andre er økonomisk:

USA kobler seg steg for steg av Kina økonomisk.

Svartelisting : USA har ifølge den kinesiske finansavisen : USA har ifølge den kinesiske finansavisen Caixin svartlistet 639 kinesiske selskaper av sikkerhetshensyn . Teletekgiganten Huawei er det mest kjente selskapet.

Eksportnekt : USA nekter Kina å kjøpe avansert teknologi Kina selv ikke klarer å produsere. De minste og raskeste databrikkene er viktigst.

Flytting av produksjon: S tore amerikanske selskaper føler på politisk usikkerhet på grunn av økt spenning og leveringsproblemer under pandemien. Flere flytter produksjon ut av Kina. Apple flytter produksjon av iPhone 14 og iPods fra Kina til India.

Begge disse frustrasjonene er utløst av USAs forsøk på å demme opp for et sterkere Kina.

Macrons frustrasjoner

I 2017 handlet Macrons frustrasjoner om hva Europa ikke hadde:

Tek-giganter som amerikanske Apple, Facebook, Google og Microsoft, eller som kinesiske TikTok, WeChat, Alibaba og Huawei.

Europa mangler rett og slett en uavhengig digital plattform. Europa eier ikke sine egne data. Skyer og datalagring er i det store i USA eller Kina.

Med Ukraina-krigen har Macron fått forsterket ytterligere to frustrasjoner:

Våpen: Europas avhengighet av amerikanske våpen.

Valuta: At dollaren er mektigere enn euroen.

Dollarens posisjon i internasjonale pengeoverføringer gjør det vanskelig for EU å ta uavhengig posisjon til USAs sanksjonspolitikk.

Igjen går Macron og Xis ambisjoner i parallelle linjer. Kina jobber intenst for å gjøre den kinesiske yuanen til et internasjonal betalingsmiddel.

Brasils president Lula da Silva, som besøkte Beijing i dagene etter Macron, sa han ofte lå våken om natten å lurte på hvorfor land som hans eget må betale i dollar.

Xis strategi for å undergrave USAs politikk har vært toleddet:

Først å styrke båndene til nære venner som Russland, og land som ikke ønsker å velge side som Brasil, Sør-Afrika og Indonesia.

Dernest å forsøke å så splid i alliansen mellom USA og Europa. Dette skjer gjennom systematiske og gjentatte utspill.

Europa må følge sine egne interesser, og ikke blindt følge USA inn i en i ny kald krig, er det gjentatte budskapet fra Beijing.

Ikke noe av dette er ukjent eller nytt, ei heller for Macron.

Sjeldent umusikalsk

Alenegangen, fraværet av musikalitet og den elendige timingen for Macrons intervju overgår derfor nesten alt hva andre EU-ledere kunne tro var mulig. Selv fra en fransk president.

Kun timer etter besøket satt Kina i gang en tre dager lang militærøvelse hvor de iscenesatte i presise bevegelser hvordan de kunne ta Taiwan med makt.

Øvelsen var en straffereaksjon på at Taiwans president, Tsai Ing-wen, hadde møtt lederen for den amerikanske kongressen, Kevin McCarthy, i California.

ØVELSE: Et kinesisk J-15 jagerfly letter fra hangarskipet Shandong under øvelsen rundt Taiwan 9. april. Foto: An Ni / AP

Kollega og europeer Simen Ekern har skrevet godt om hvilket sanatorium utlandet kan være for hardt prøvede europeiske politikere. Utlandet i form av Kina er ikke et fristed, men det skjønte Macron først da han kom tilbake til hjemlandet.

Macron kom for å vinne Xi over i spørsmålet om krigen i Ukraina. I stedet vant Xi terreng i spørsmålet om Taiwan.

Det gjør det ikke bedre at Macron hadde invitert med seg Ursula Von der Leyen på deler av besøket. Presidenten for EU-kommisjonen var med i to av Macrons totalt seks timer med Xi.

GIKK SOLO: I samtalene mellom Xi, Macron og Von der Leyen var de to europeiske lederne samsnakket om Ukraina og Taiwan. Etterpå gikk Macron litt mer solo. Foto: POOL / Reuters

Hva hun nå angrer mest på vet kanskje bare Von der Leyen selv. At hun ble med i det hele tatt? Eller at hun lot Macron få være fire timer alene med Xi?

Tilstedeværelsens forbannelse

Hun har ikke sagt så mye i tiden som er gått etter besøket. Det er ikke uten risiko. Stillhet alene kan styrke inntrykket av at Macron talte på vegne av Europa.

En irettesettelse vil på den annen side gi Beijing god næring til å si at Europa ikke står samlet i synet på Taiwan.

I stedet har Von der Leyen, ganske smart, latt Berlin gjøre jobben. Utenriksminister Annalena Baerbock, som uansett skulle til Kina rett etter Macron, var rask til å skrive om sine talepunkter.

I Beijing advarte hun om et skrekkscenario hvis Kina bruker makt for å ta kontroll over Taiwan.

– Det vil få store konsekvenser for forholdet til Europa, sa hun.

Og på G7s utenriksministermøte i Japan sa hun det stikk motsatte av Macron:

– Europa må ikke kun må forsvare freden i Europa.

I forhold til Kina er EU-kvoten for å være fransk kanskje brukt opp for resten av Macrons presidentperiode.

Xi på sine side smiler nok ennå hver gang han tenker på te-seremonien den varme vårdagen i hagen langt sør i Kina.