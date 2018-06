KCNA: Kim og Trump skal besøke hverandre

KCNA opplyser også at Kim inviterte Trump til Nord-Korea under deres møte i Singapore tirsdag.

«De to topplederne aksepterte med glede hverandres invitasjon, overbevist om at det vil være en ny viktig anledning til å forbedre relasjonen mellom Nord-Korea og USA», heter det i rapporten fra nyhetsbyrået.

Trump og Kims møte var det første mellom en sittende amerikansk president og en nordkoreansk leder noensinne. Etter møtet sa Trump at han ville besøke Pyongyang på et passende tidspunkt, og at Kim vil bli invitert til Det hvite hus.

Det statlige nyhetsbyrået kaller tirsdagens møte for starten på en «radikal overgang» i nasjonenes forhold.

«Kim Jong-un sa at for å oppnå fred og stabilitet på Koreahalvøya og gjennomføre atomnedrustning, må de to landene forplikte seg til ikke å motarbeide hverandre ut fra en felles forståelse» heter det videre fra KCNA.

USAs president Donald Trump og Nord-Koreas leder Kim Jong-un så ut til å finne ut av hverandre under det historiske møtet som fant sted på Capella Hotel i Singapore. Foto: Handout / Reuters

Atomnedrustning

I erklæringen etter toppmøtet i Singapore forplikter USA seg til å gi Nord-Korea sikkerhetsgarantier, mens Nord-Korea lover å jobbe mot full atomnedrustning på Koreahalvøya.

Under en kort seremoni undertegnet de to lederne et dokument som gjentok det tidligere løftet, som også ble lovet under toppmøtet mellom Kim og Sør-Koreas president Moon Jae-in i slutten av april. På spørsmål fra en journalist sa Trump at prosessen mot atomnedrustning i Nord-Korea vil begynne «veldig, veldig snart».

Ifølge Nord-Korea har Trump blitt enig om en «trinnvis atomnedrustning med landet i bytte mot amerikanske innrømmelser», skriver nyhetsbyrået AP.

Godt forhold

Trump sa etter signeringen av dokumentet at de to har utviklet et spesielt bånd. For mindre enn et år siden truet de hverandre med krig og kritiserte hverandre i harde ordelag.

– Vi kommer til å møtes igjen. Vi kommer til å møtes mange ganger, sa Trump før de to skiltes.

– I dag har vi hatt et historisk møte og besluttet å legge fortiden bak oss, sa Kim, som lovet at verden vil se en «stor forandring».