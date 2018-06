Dette er avtalen mellom USA og Nord-Korea

Det er Politico som har skrevet ned teksten ut fra bilder av dokumentet, og NRK har oversatt den til norsk.

Felleserklæring av president Donald J. Trump fra USA og formann Kim Jong-un i Den demokratiske folkerepublikken Korea på toppmøtet i Singapore.

President Donald J. Trump fra Amerikas forente stater og formann Kim Jong-un i Kommisjonen for statlige handlinger i Den demokratiske folkerepublikken Korea (DPRK) holdt et første historisk toppmøte i Singapore den 12. juni 2018.

President Trump og styreformann Kim Jong-un gjennomførte en omfattende, grundig og oppriktig utveksling av meninger om problemstillinger knyttet til etableringen av nye forbindelser mellom USA og Nord-Korea, og bygging av et varig og robust fredsregime på den koreanske halvøya.

President Trump forpliktet til å gi sikkerhetsgarantier til DPRK og formann Kim Jong-un bekreftet sitt faste og ubøyelige engasjement for å fullføre denukleariseringen av den koreanske halvøya.

Overbevist om at etableringen av nye forbindelser mellom USA og Nord-Korea vil bidra til fred og velstand på den koreanske halvøya og i verden, og i anerkjennelse av at gjensidig tillitskonstruksjon kan fremme denuklearisering av den koreanske halvøya, sier president Trump og formann Kim Jong-un følgende:

1. USA og DPRK forplikter seg til å etablere nye forhold mellom USA og DPRK i samsvar med ønsket fra de to landenes folk om fred og velstand.

2. USA og DPRK vil forene sitt arbeid for å bygge et varig og stabilt fredsregime på den koreanske halvøya.

3. I bekreftelse av Panjom-erklæringen fra 27. april 2018, forplikter DPRK til å arbeide for fullstendig kjernefysisk nedrusting av den koreanske halvøya.

4. USA og DPRK forplikter seg til å gjenvinne POW / MIA-rester (krigsfanger og savnede i kamp, red.anm.), inkludert umiddelbar repatriering av dem som allerede er identifisert.

Etter å ha bekreftet at toppmøtet mellom USA og Nord-Korea – det første i historien – var en epokalhendelse av stor betydning for å overvinne tiår med spenninger og fiendtligheter mellom de to landene, og for åpningen av en ny fremtid, forplikter president Trump og formann Kim Jong-un å gjennomføre bestemmelsene i denne felles uttalelse fullt og raskt.

USA og DPRK forplikter seg til å holde følgeforhandlinger, ledet av USAs utenriksminister Mike Pompeo, og en relevant høynivå DPRK-offisiell, så snart som mulig, for å gjennomføre resultatene fra toppmøtet mellom USA og Nord-Korea.

President Donald J. Trump i USA og styreleder Kim Jong-un i Kommisjonen for statlige handlinger i Den demokratiske folkerepublikken Korea har forpliktet seg til å samarbeide for utviklingen av nye forhold mellom USA og DPRK og for å fremme fred, velstand og sikkerhet på den koreanske halvøya og i verden.