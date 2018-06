Et historisk møte, men ingen konkrete avtaler

Trump er overbevist om at Kim Jong-un vil starte avviklingen av sitt atomvåpenprogram «så å si umiddelbart». Det sa han til sin yndlingskanal Fox News etter toppmøtet.

Det er ingenting i det signerte sluttdokumentet fra møtet som krever noe slikt av Kim. Her står det kun at Nord-Korea «forplikter seg til å arbeide for å komme fram til en fullstendig atomnedrustning på Korea-halvøya».

Dette er nøyaktig det samme som Kim forpliktet seg til da han møtte Sør-Koreas president Moon Jae-in ved den demilitariserte sonen i april.

Erklæringen ligner også svært mye på det Nord-Korea har lovet ved tidligere anledninger – et løfte de har brutt gang på gang.

Har undertegnet dokument

Vanskelig kontroll

Hvis Nord-Korea virkelig starter med å ruste ned sine atomvåpen, kan det bli vanskelig å kontrollere i hvor stor grad de gjør det.

I USA er etterretningstjenestene uenige om hvor mange atomvåpen Nord-Korea har. CIA mener 20 våpen, den militære etterretningstjeneste DIA tror det er så mange som 60 våpen.

Ingen vet nøyaktig hvor våpnene er, eller hvor anrikingsanlegg for uran og plutonium befinner seg.

Nordkoreanerne kan ha gjemt unna både våpen og produksjonsanlegg i hemmelige tunneler som det vil være vanskelig å finne for våpeninspektører.

Hvis Nord-Korea virkelig åpner opp for våpeninspektører, kan det bli vanskelig å få tak i nok kvalifiserte folk til å fylle stillingene. Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) har i dag 300 inspektører som jobber i 180 land – 80 av dem i Iran.

Men dette er først og fremst folk som følger med på flyten av uran og plutonium gjennom ulike anlegg, og sjekker utstyr som kan bli brukt til å produsere kjernefysisk materiale.

I Nord-Korea vil det trenges inspektører som også er militære spesialister. Eksperter i USA anslår at det kan trenges 300 slike inspektører bare for å sjekke alle anleggene og våpnene i Nord-Korea.

I dag finnes det ikke nok folk med nødvendige kvalifikasjoner til å fylle alle disse stillingene.

Kims maktgrunnlag er atomvåpen

Den eneste grunnen til at Kim Jong-un har kommet så langt at han har fått et møte med USAs president, er at han har oppnådd en maktposisjon gjennom utviklingen av atomvåpen og langtrekkende raketter som kan sende atomladningene til et hvilket som helst sted på det amerikanske fastlandet.

Gir han opp alle sine våpen, mister han også sitt sikkerhetspolitiske overtak. Mange analytikere tror derfor at han ikke ønsker å gjøre dette.

Han har lært av hva som skjedde i Libya. Der fjernet diktator Muammar al-Gaddafi sine atomvåpen i bytte mot et bedre forhold til Vesten. Få år etter ble han drept av opprørere, som ble støttet av de samme vestlige landene.

Uansett kan Kim trekke ut atomnedrustningen i tid. Dagens erklæring sier at Nord-Korea forplikter seg til atomnedrustning på hele Korea-halvøya.

Kim kan med rette kreve at USA fjerner sin atomparaply som i dag beskytter Sør-Korea og Japan – et krav som allerede rett etter toppmøtet ble fremmet av via det nordkoreanske nyhetsbyrået KCNA.

Trump: – De modigste skaper fred

Trump med innrømmelse

Mens Kim Jong-un ikke bidro med noen konkrete løfter på toppmøtet, ga Trump sin motpart en betydelig innrømmelse – etter at sluttdokumentet var signert.

Han lovet at USA ikke lenger vil holde de store militærøvelsene sammen med Sør-Korea. Øvelser som i alle år har virket svært provoserende på nordkoreanerne.

Til pressen sa Trump også at han gjerne ville trekke tilbake USAs militære styrker fra Sør-Korea, men at det ikke var en del av dagens avtale. USA har i dag nesten 30.000 soldater i Sør-Korea.

USAs militære sier de ikke har fått noen ordre om å stanse øvelsene, og Trumps lovnader ble heller ikke godt mottatt i Sør-Korea.

Der var man ikke forberedt på denne innrømmelsen, og en talsmann for Sør-Koreas president sa at man nå måtte studere Trumps uttalelser nøye for å finne ut hva som var hans nøyaktige mening.

Fredsavtale

I dokumentet fra toppmøtet står det også at USA og Nord-Korea skal etablere et nytt forhold mellom de to landene, med sikte på å skape en stabil og varig fred på Korea-halvøya.

Det kan være starten på en fredsavtale som formelt kan avslutte Koreakrigen.

Den ble avsluttet med en avtale om våpenstillstand, men ingen fredsavtale. Derfor er partene formelt sett fortsatt i krig med hverandre, 65 år etter at kamphandlingene stanset.

For å få til en slik fredsavtale må Kina også være med. Landet var en viktig part i krigen, på Nord-Koreas side.

Kina er trolig interessert i at en fredsavtale undertegnes, men vil nok komme med krav til USA for å være med på en endelig stans i denne lange konflikten.

Brutal diktator – eller talentfull leder?

I dokumentet fra toppmøtet står det ingen ting om partene vil gjøre noe for å bedre menneskerettighetene i Nord-Korea. Derimot fikk president Trump svært mange spørsmål om dette på pressekonferansen.

FN regner Nord-Korea som et av de verste landene i verden når det gjelder menneskerettigheter.

En undersøkelseskommisjon fra FN beskylder Kims regime for å ha begått forbrytelser mot menneskeheten, som drap, tortur, slaveri og bruk av voldtekt og tvungen abort mot mennesker som antas å være opposisjonelle.

Konsentrasjonsleirer

Ingen vet med sikkerhet hvor mange mennesker som holdes fanget i en rekke slavearbeidsleirer, men menneskerettighetsorganisasjoner mener det kan være over hundretusen mennesker i konsentrasjonsleirer hvor forholdene er verre enn i tilsvarende leire i Nazi-Tyskland.

Blant de fleste menneskerettighetsobservatører regnes Kim Jong-un som en av verdens mest brutale diktatorer, som ikke har gått av veien for å få selv sin egen onkel og halvbror drept – ved siden av mange andre han har fryktet kan være en trussel mot hans egen maktposisjon.

President Trump innrømmet på pressekonferansen at det nok kunne være «en litt røff situasjon der borte», men at han var «svært talentfull fordi han regjerte med styrke» og at «han elsker sitt land».

Så kan det diskuteres om Kim Jong-un virkelig elsker sitt eget folk, når han samtidig holder tusenvis sperret i brutale leirer.

Et godt personlig forhold

Trump ville ikke kritisere Kim Jong-un, men heller snakke om hvor godt de to hadde kommet ut av det med hverandre. «Jeg stoler på Kim», sa Trump på spørsmål fra TV-kanalen CNN. «Jeg tror han vil ha gjennomført de tingene vi snakket om.»

De to så ut til å komme svært godt ut av det med hverandre fra og med det historiske øyeblikket der de håndhilste på hverandre.

Trump ga Kim en klapp på skulderen, og den noe lavere Kim svarte med å stryke Trump på ryggen flere ganger.

Toppmøte mellom USA og Nord-Korea

«Et svært spesielt bånd»

Etter de formelle møtene og arbeidslunsjen tok de seg en felles spasertur rundt i hagen, og etterpå viste Trump fram interiøret i sin fine bil for den kortvokste diktatoren.

«Vi har utviklet et svært spesielt bånd mellom oss», sa Trump på slutten av toppmøtet. «Folk kommer til å bli imponert. Og veldig glade.»

Han gjentok skrytet av Kim og det gode forholdet dem imellom på pressekonferansen. Og tok også med at han hadde et særdeles godt forhold til også en annen diktator – Kinas Xi Jinping.

Hans egne allierte derimot, fikk lite skryt på pressekonferansen. Her gjentok Trump sin tidligere kritikk mot både Canada og EU om hvor fryktelig dårlig disse landene behandlet USA i handelspolitikken.

Et godt forhold kan være nøkkel til suksess

Mange analytikere mener dette gode forholdet de to lederne seg imellom kan bli en nøkkel for at det denne gang kan komme til å utvikle seg annerledes enn ved tidligere forhandlinger med Nord-Korea.

Personlige forhold ledere imellom er enda viktigere i Asia enn i Vesten, hvor samarbeidet – i alle fall til nå – har vært mer regelstyrt.

Trump har alt invitert Kim Jong-un til å besøke ham i Det hvite hus, en invitasjon Kim har akseptert. Og Trump utelukker heller ikke at han en dag kan komme på besøk til Nord-Koreas hovedstad Pyongyang.