Kaepernick inngår hemmelig forlik med NFL – kan ha fått flere hundre millioner

Avtalen mellom Colin Kaepernick og NFL er hemmelig, så det er ikke klart hvor mye den 31 år gamle quarterbacken eventuelt får i erstatning.

Tidligere har Kaepernick sagt at han bare ville være villig til å inngå et forlik dersom det inneholdt en solid pengesum.

Nyhetsbyrået AP skriver at sett i lys av spillernes tapte inntekter og advokatutgifter, kan forliket koste NFL flere titalls millioner dollar, eller flere hundre millioner norske kroner.

Avtalen kan imidlertid også innebære at Kaepernick, som ikke har fått kontrakt med noen NFL-klubb de to siste sesongene, får en ny kontrakt til kommende sesong.

Knelte under nasjonalsangen

Konflikten mellom Kaepernick og NFL startet høsten 2016 da Kaepernick var quarterback for San Francisco 49-ers.

I sesongens første kamp knelte han da den amerikanske nasjonalsangen ble spilt fordi han ikke ville «reise meg for å vise stolthet over flagget til et land som undertrykker svarte og andre fargede».

– Det ligger lik i gatene, og folk slipper unna med mord, sa Kaepernick og viste til de mange svarte som var blitt skutt og drept av politiet.

Kaepernick fikk følge av flere NFL-spillere, blant andre lagkameraten Eric Reid. Også Reid har nå inngått forlik med NFL.

Tommie Smith (i midten) og John Carlos løftet hver sin arm med svart hanske under medaljeseremonien etter 200-meteren i OL i Mexico i 1968. Foto: Anonymous / AP

Protestene vekket minner om Black Power-protestene under Mexico-OL i 1968.

De to siste sesongene har ikke Kaepernick fått kontrakt med noen klubb og han gikk til rettssak mot NFL fordi de mente at ligaen hadde gitt ham yrkesforbud.

Den rettssaken blir nok lagt bort etter at partene har inngått forlik.

Trump oppfordret til å sparke ham

Donald Trump har både før og etter at han ble president engasjert seg kraftig mot de protesterende spillerne.

– Ville dere ikke ha elsket det hvis NFL-eierne hadde sparket spillere som velger å vise respektløs oppførsel mot flagget vårt? Den (eieren) som tør å gjøre det, den vil bli landets mest populære person, sa president Trump under et folkemøte i september 2017.

Selv om han ikke har fått spilt de to siste sesongene, har Kaepernick likevel hatt gode inntekter.

Sportsutstyrsprodusenten Nike har gjort ham til frontperson i sin «Just Do It»-kampanje, noe som har ført til sterke protester.

Fyller 100 år i år

Senest under årets Superbowl kastet Kaepernick-saken skygger. Artistene Rihanna, Pink og Cardi B nektet alle å opptre pausen under finalen med henvisning til NFLs behandling av Kaepernick.

De fulgte dermed etter rapperen Jay-Z som sa nei til å opptre under Superbowl i fjor.

NFL skal kommende sesong feire sitt 100-årsjubileum og amerikanske medier spekulerer i at forliket ble inngått for å unngå at konflikten skal overskygge feiringen.