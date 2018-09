Brenner Nike-utstyr i politisk protest

Kaepernick har vært et hett navn helt siden han, for å markere undertrykkelse av svarte og andre fargede i USA, i 2016 valgte å knele under den amerikanske nasjonalsangen før en NFL-kamp.

Siden har mange amerikanske idrettsutøvere kastet seg på bølgen og støttet Kaepernicks demonstrasjon. En av dem er basketballikonet LeBron James.

– Jeg står bak alle som tror på forandring. Jeg står bak Nike, alle dager, hver dag, sa han under en prisutdelingsseremoni tirsdag.

Andre reagerer med avsky, deriblant president Donald Trump, som jevnlig uttrykker sin mening om saken på Twitter.

Utvidet avtale

I helgen tok Nike et tydelig standpunkt i saken da de valgte å utvide sin samarbeidsavtale med Kaepernick og samtidig gjøre han til frontperson i sin nyeste «Just Do It»-kampanje.

– Tro på noe, selv om det betyr at du må ofre alt, står det på en splitter ny Nike-plakat som viser Kaepernicks ansikt.

Quarterbacken har stått uten klubb etter at han avsluttet sin kontrakt med San Francisco 49ers i mars i fjor. Siden har ingen klubber ønsket å signere ham. Kaepernick har derfor saksøkt NFL. Han mener å kunne bevise at klubbeierne har inngått en avtale om ikke å tilby ham ny jobb.

– De sosiale forholdene som Colin og andre profesjonelle utøvere har kastet lys over, fortjener vår oppmerksomhet og handlekraft, skrev NFL i en pressemelding etter at Nikes nye kampanje ble offentliggjort i helgen.

Trender på Twitter

Kampanjen er listet som den mest debatterte saken på Twitter og flere andre sosiale medier i USA i helgen. Blant annet har countrystjernen John Rich delt et bilde av oppkuttede Nike-sokker, der han oppfordrer flere til å gjøre det samme.

Tirsdag åpnet børsene i USA, og den voldsomme debatten var ventet å gjøre utslag for Nikes aksjer. Ved stengetid var aksjen ned 3,16 prosent, betydelig mindre enn ekspertene hadde spådd. Nike er fremdeles tett oppunder sin høyeste børsnotering noen gang.

Det dristige valget av Kaepernick som frontperson forklares av mange med at utstyrsprodusenten nå har den største delen av sin omsetning utenfor USA, der motstanden mot Kaepernik ikke er like stor.