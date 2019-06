Julian Assange blir ikke begjært utlevert til Sverige

Det ble kunngjort etter et rettsmøte i Uppsala tingrett mandag.

Svenske påtalemyndigheter hadde på forhånd varslet at de ville utstede en europeisk arrestordre som begjærer Assange utlevert til Sverige, dersom tingretten bestemte at han skulle «häktas i sin fråvaro».

Dette er nødvendig for at han skal kunne begjæres utlevert.

– En stor seier, sier forsvarsadvokat Per E. Samuelsson om tingrettens beslutning.

Fakta om Julian Assange Ekspandér faktaboks * Australske Julian Paul Assange grunnla i 2006 nettstedet WikiLeaks, som har publisert hemmeligstemplet materiale, blant annet om USAs krigføring i Irak og Afghanistan. * I november 2010 ble han ettersøkt av svenske myndigheter, mistenkt for voldtekt og seksuelle overgrep mot to svenske kvinner. * Han ble pågrepet i Storbritannia i desember samme år, men løslatt mot kausjon. * I juni 2012 søkte Assange tilflukt i den ecuadorianske ambassaden i London, etter at britisk Høyesterett hadde stadfestet at han kunne utleveres til Sverige. * Assange fryktet at Sverige ville utlevere ham videre til USA. * I august 2012 ble han innvilget asyl i Ecuador, men britiske myndigheter har nektet ham fritt leide ut av landet. * 19. mai 2017 avsluttet svensk påtalemyndighet etterforskningen av Assange. Den svenske arrestordren mot ham ble opphevet. * 12. desember 2017 fikk Assange innvilget statsborgerskap i Ecuador. * Assange var da fortsatt ettersøkt i Storbritannia fordi han brøt vilkårene for prøveløslatelsen i 2012. To ganger i februar 2018 ble arrestordren mot ham opprettholdt av en britisk domstol. * I november 2018 ble det kjent at han er siktet av amerikansk påtalemyndighet. Siktelsen fremkommer i et rettsdokument fra en annen sak i Virginia der navnet til australieren nevnes ved en glipp. * Ecuadors president siden mai 2017, Lenín Moreno, har anklaget WikiLeaks-grunnleggeren for gjentatte brudd på vilkårene for sitt opphold i ambassaden. * 11. april 2019 opplyste Ecuadors presidentkontor at landet trekker tilbake beskyttelsen av Assange. Like etter ble Assange pågrepet av britisk politi. * USA har siktet Assange for datahacking og begjært ham utlevert på grunn av WikiLeaks rolle i lekkasjen av hundretusener av hemmeligstemplede amerikanske dokumenter. Begjæringen skal behandles i Westminster Magistrates' Court 2. mai. * Etter pågripelsen av Assange har en av de svenske kvinnene som har anmeldt Assange for voldtekt, bedt om at saken gjenopptas. Nå avhenger skjebnen hans i stor grad av om han blir utlevert til Sverige eller USA. (NTB)

Vil avhøre Assange i Storbritannia

I en pressemelding sa aktor Eva-Marie Persson at hun har full respekt for domstolens avgjørelse.

– Nå fortsetter etterforskningen dels med avhør i Sverige, dels ved at det vil utstedes en europeisk utredningsorder for å kunne forhøre Julian Assange.

Den europeiske utredningsordren lar myndigheter i ett EU-medlemsland etterforske lovbrudd i et annet medlemsland.

Ifølge SVT sa aktor Eva-Marie Persson under rettsmøtet at det er en viss rømningsfare knyttet til Assange, noe hun mente at gir skjellig grunn til å varetektsfengsle ham.

Forsvarsadvokaten stilte seg spørrende til svenske myndigheters ønske om å varetektsfengsle Assange:

– Hvorfor skal man frihetsberøve noen som allerede er frihetsberøvet?, sa han med en henvisning til pågripelsen av Assange i London i april.

– Det eneste svaret jeg ser er et ønske om å konkurrere med USA, fortsatte advokaten.

Julian Assange sin forsvarsadvokat Per E. Samuelsson møtte i Uppsala tingrett mandag. Foto: Anna Ringstrom / Reuters

Samuelsson la til at hans klient fremover må kunne fokusere på å forsvare seg mot USAs utleveringsbegjæring.

Påtalemyndigheten ved Eva Marie-Persson svarte med å vise til at de påståtte kriminelle handlingene Assange er mistenkt for, skal ha funnet sted i Sverige.

– Det handler ikke om å konkurrere med USA, men om at lovbruddet ble begått i Sverige og derfor skal etterforskes i Sverige, sa hun ifølge SVT.

Mistenkt for voldtekt av svenske kvinner

Bakgrunnen for tingrettens beslutning er hendelser som skal ha funnet sted sommeren 2010, da Assange var på besøk i Stockholm.

Etter besøket ble han ettersøkt av svenske myndigheter, mistenkt for voldtekt og seksuell trakassering mot to svenske kvinner.

Etterforskningen ble stanset i 2017 på grunn av manglende fremdrift, men etter at Assange i april ble pågrepet i London besluttet svenske påtalemyndigheter å gjenoppta saken.

17 nye tiltalepunkter

Wikileaks-grunnleggeren har sittet i politisk eksil på den ecuadorianske ambassaden i London, helt siden britisk høyesterett i 2012 slo fast at han kunne utleveres til Sverige. Assange fryktet da å bli utlevert videre fra Sverige til USA.

11. april besluttet den ecuadorianske regjeringen å trekke tilbake beskyttelsen, noe som førte til at Assange ble pågrepet av britisk politi i ambassaden.

Etter pågripelsen ble det klart at også amerikanske myndigheter ønsker ham utlevert. Nylig utvidet de tiltalen mot Assange med 17 nye punkter, noe som kan gjøre en utlevering til USA mye mer alvorlig.

I den utvidede tiltalen anklages Assange blant annet for brudd på den amerikanske spionlovgivningen.

Menneskerettsekspert: Assange utsatt for psykisk tortur

Forrige uke ble Assange innlagt på sykehus. Ifølge forsvarsadvokaten er han i så dårlig tilstand at det ikke er mulig å ha en normal samtale med ham.

Beskjeden kom etter at menneskerettighetsekspert Nils Melzer i FN uttalte at han mener Assange har blitt utsatt for psykisk tortur.

Eksperten sier Wikileaks-grunnleggeren har blitt utsatt for onde, inhumane og ydmykende handlinger i flere år av media, domstoler og politikere.

Assange var i 2006 med på å grunnlegge nettstedet Wikileaks, som har publisert store mengder hemmeligstemplet materiale, blant annet om USAs krigføring i Irak og Afghanistan.