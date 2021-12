USA har utstedt tiltale mot Assange etter at Wikileaks i 2010 offentliggjorde 500.000 graderte dokumenter som avdekket skyggesidene ved USAs krigføring i Irak og Afghanistan.

I januar sa en lavere domsinstans i Storbritannia nei til utlevering. Begrunnelsen var at det var fare for at Assange kom til å ta sitt eget liv hvis han ble overført til et amerikansk fengsel og stilt for retten der. USA anket avgjørelsen og fredag besluttet to andre britiske dommere at USAs begjæring skal etterkommes.

I USA risikerer Assange opptil 175 års fengsel hvis han blir kjent skyldig i de 18 tiltalepunktene som er reist mot ham, blant annet for hacking og brudd på USAs spionasjelov.

Wikileaks-grunnleggeren publiserte i 2010 500 000 graderte dokumenter om USAs krigføring i Irak og Afghanistan. Foto: Peter Nicholls / Reuters

Flere rettsrunder

Etter å ha publisert de graderte dokumentene besøkte Assange Sverige. I november 2010 ble han ettersøkt av svenske myndigheter, mistenkt for voldtekt og seksuelle overgrep mot to svenske kvinner. Måneden etter ble han pågrepet i Storbritannia, men løslatt mot kausjon. Saken ble senere henlagt.

I juni 2012 stadfestet britisk høyesterett at han kunne utleveres til Sverige. Assange fryktet at Sverige ville utlevere ham videre til USA og søkte tilflukt i Ecuadors ambassade i London.

Han oppholdt seg på ambassaden helt til april 2019 da Ecuador trakk tilbake beskyttelsen mot ham. Samme dag offentliggjorde USA en tiltale om medvirkning til datainnbrudd. Siden har Assange vært sperret inne på høysikkerhetsfengslet Belmarsh utenfor London.

– En trist dag for ytringsfriheten

Norsk Journalistlag reagerer sterkt på at britisk rettsvesen har åpnet for at Julian Assange kan utleveres til USA.

– Dette er en trist dag. De britiske dommerne tok feil avgjørelse da de åpnet for utleveringen av Julian Assange til USA, sier NJ-leder Dag Idar Tryggestad i en kommentar.

– Norsk Journalistlag tar avstand fra dette forsøket på å innskrenke pressefriheten, sier Tryggestad. Foto: Dag Harald Kvammen Andersen

Han mener anklagene mot Assange utgjør en trussel mot pressefriheten, og at det er spesielt ille at kjennelsen kommer samme dag som Nobels fredspris deles ut til journalister som kjemper for ytringsfrihet og den frie journalistikken.

– Dette er et alvorlig tilbakeslag for kritisk og undersøkende journalistikk, skriver leder i varslerutvalget i Norske Pen, Rune Ottosen til NRK.

– Assange risikerer 175 år i fengsel for å ha avdekket sann informasjon om USAs krigsforbrytelser i Afghanistan og Irak, skriver Ottosen.

– Hvordan kan det være rettferdig å utlevere Julian til det samme landet som har planlagt å drepe ham? Spør Assanges forlovede Stella Moris i dag. Foto: Frank Augstein / AP

Anker saken

– Vi kommer til å anke denne saken så snart som mulig, sier Assanges forlovede Stella Moris.

Hun beskriver akedomstolens avgjørelse som «farlig og villedet, og en alvorlig rettsfeil» .

– Hvordan kan det være rettferdig å utlevere Julian til det samme landet som har planlagt å drepe ham? uttalte Moris.

Hun sikter til en lekket rapport fra 2017 om at CIA hadde planer om å fange Assange og muligens også ta ham av dage.

Assange har støttegrupper over hele verden. Blant de som har engasjert seg for hans frifinnelse er Rødt og Bjørnar Moxnes.

– Assange har avslørt vestlig krigsforbrytelser, tortur og ulovlig innblanding mot andre stater som er kjernen av journalistisk virksomhet. Og som straff for det risikerer han 175 års fengsel, sier Moxnes.

– At det skjer samme dag som det deles ut et en pris for modig journalistikk er et stort paradoks. Jeg synes at den norske regjeringens taushet i denne saken er skammelig.

Hør podkasten Julian Assange – helt eller skurk? her

Får støtte fra Russland

Russlands utenriksdepartement kaller det «skammelig» at en britisk domstol åpner for utlevering av WikiLeaks-grunnlegger Julian Assange til USA.

– Dette er en skammelig kjennelse mot en journalist og offentlig person. Det er nok en manifestasjon av det kannibalistiske verdenssynet til den anglosaksiske alliansen, skriver talskvinne Maria Zakharova for russisk UD på meldingstjenesten Telegram.