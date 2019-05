Amerikanerne vil straffe Assange for mer – utvider tiltalepunktene

Etter at Julian Assange ble arrestert av britisk politi tidligere i april, meldte amerikanske myndigheter at de ønsket han utlevert. Tiltalene da var for å ha inngått en sammensvergelse med den tidligere etterretningsanalytikeren Chelsea Manning om å knekke et passord til en PC tilhørende forsvarsdepartementet.

Nå er tiltalepunktene vesentlig utvidet. De nye 17 punktene dreier seg om, blant annet sammensvergelse med Manning om å få tak i og offentliggjøre hemmeligstemplede

dokumenter om USAs nasjonale forsvar. Det inkluderer dokumenter fra utenriksdepartementet og rapporter om krigene i Irak og Afghanistan.

SAMARBEIDET MED ASSANGE: Chelsea Manning var i det amerikanske forsvaret i Irak da hun kom i kontakt med Julian Assange og Wikileaks. Foto: Lars Hagberg / AFP

Spionanklage

Det er det amerikanske justisdepartementet som kommer med de nye tiltalepunktene. Departementet mener Assange blant annet har publisert navnene til hemmelige kilder. Dette er et brudd på den amerikanske spionlovgivingen.

Manning ble i 2013 dømt for dette, men har sonet ferdig straffen. Nå er hun i varetekt, fordi hun nekter å avgi nye forklaringer om samarbeidet med Assange.

Julian Assange er australsk statsborger, og det han anklages for ble gjennomført utenfor USA. Han kan likevel dømmes i USA.

Storbritannia har en utleveringsavtale med USA, men kan ikke gjennomføre en slik utlevering dersom det er risiko for at den utleverte får dødsstraff.

Ikke en journalist

Støttespillerne til Assange har gjentatte ganger pekt på at det lederen av Wikileaks er anklaget for, er noe som journalister har i sin verktøykasse.

Argumentet er at ytringsfriheten beskytter journalister fra straffeforfølgelse dersom de offentliggjør hemmelig informasjon som de har fått fra kilder. Det gjelder selv om kilden har brutt loven ved å spre informasjonen til en journalist.

I dokumentet som kommer sammen med de nye anklagene, argumenterer det amerikanske justisdepartementet for at Julian Assange ikke var en journalist i 2010 da han fikk informasjonen fra Manning.