Julian (7) innlagt på sykehus i Barcelona

Lørdag bekrefter politiet i Catalonia overfor avisen El Pais at gutten er innlagt på et sykehus i byen. Gutten er en av dem som ble skadd under angrepet, skriver avisen.

Etter terrorangrepet har det vært full forvirring om hvor det ble av gutten, som var sammen med moren sin da terrorangrepet skjedde.

Lørdag skriver politiet på Twitter at gutten aldri har vært savnet, og sier at de har informert guttens far fra første stund.

Men denne informasjonen ser ikke ut til å ha nådd resten av familien, og fredag etterlyste Julians bestefar gutten på Facebook.

– Vær så snill og del, spesielt hvis du har familie eller venner i Barcelona. Tusen takk», skrev et bestefaren på Facebook og postet et bilde av ham.

Alvorlige skader

Guttens mor er fortsatt innlagt på sykehus med alvorlige skader. Det er ikke kjent hvilken tilstand gutten er i.

Lørdag formiddag var 13 mennesker bekreftet drept og 120 såret etter angrepet i Barcelona da en varebil ble kjørt inn i en folkemengde på La Rambla.

I tillegg ble én person drept og flere andre såret i et lignende angrep i Cambrils den påfølgende natten. Her ble fem antatte gjerningsmenn drept av politiet.

IS-terror

Lørdag opplyste sivilforsvaret i Catalonia at 54 mennesker fortsatt er innlagt på sykehus etter de to terrorangrepene. Tilstanden er kritisk for tolv av dem.

Den ytterliggående islamistgruppa IS tok raskt på seg skylden for angrepet i Barcelona, og lørdag meldte det IS-tilknyttede nettstedet Amaq at gruppa også sto bak angrepet i Cambrils.