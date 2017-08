Julian (7) bekreftet omkommet etter Barcelona-terroren

Det skriver Sky News.

Etter terrorangrepet har det vært full forvirring om hvor det ble av gutten, som var sammen med moren sin da terrorangrepet skjedde.

Han ble først meldt savnet av bestefaren i Australia, siden meldte El Pais at gutten var funnet på et sykehus i byen og at han aldri hadde vært savnet.

Så gikk australske myndigheter ut og sa at alle nyheter om Julian var usanne.

Nå bekreftes det at en mindreårig fra Australia med delt statsborgerskap er blant de omkomne.

Ifølge Sky News var det familien som informerte det spanske byrået for savnede personer om at Julian var blant de 13 som mistet livet i angrepet på La Rambla.

«Julian var et høyt elsket medlem av vår familie. Han ble tatt fra oss mens han koste seg med severdighetene i Barcelona sammen min sin mor», skriver familien i pressemelding de har sendt ut via det australske utenriksdepartementet.

Til BBC bekrefter katalansk politi at Julian ble drept.

Guttens mor er fortsatt innlagt på sykehus med alvorlige skader.