Kilder i Nato og Utenriksdepartementet bekrefter overfor NRK at de ser det som sannsynlig at Jens Stoltenbergs periode som Nato-generalsekretær blir forlenget en kort periode.

– Det å finne en kandidat som er klar til høsten, blir mindre og mindre sannsynlig for hver dag som går, sier en kilde til NRK.

Stoltenberg har flere ganger gjort det klart at hans tid som generalsekretær i forsvarsalliansen går mot slutten.

Det var også budskapet ved Ramstein-basen fredag, i et intervju med NRK:

– Jeg har ingen andre planer enn å avslutte mitt arbeid i Nato til høsten som planlagt. Jeg har vært der dobbelt så lenge som forutsatt, sier Jens Stoltenberg.

– Alt mitt fokus er på den jobben jeg skal gjøre frem til da, men jeg er veldig trygg på at Nato kommer til å finne en utmerket etterfølger etter meg.

Jens Stoltenberg – nest lengst i Nato Ekspandér faktaboks Jens Stoltenberg er allerede den som har sittet nest lengst som generalsekretær i Natos 74 år. De fleste av forgjengerne har kun sittet fireårsperioden de først blir utnevnt for. Bare nederlenderen Joseph Luns vil ha lengre sjefstid enn Stoltenberg. Luns styrte forsvarsalliansen mellom 1971 og 1984. Stoltenberg startet i jobben 1. oktober 2014. Hans periode gikk ut høsten 2017, men er siden blitt forlenget tre ganger: I 2017 ble det enighet om at han skulle fortsette til høsten 2020. Våren 2019 ba de allierte om nok en forlengelse, denne gangen frem til 1. oktober 2022. I det Ukraina-krigen brøt ut i februar samme år kom raskt spørsmålet: kunne han være generalsekretær litt til? Da toppene i Nato-land møttes vel en måned senere, ble de enige om at nordmannen skulle plusse på nok ett år, nå til 30. september 2023. Flere ønsket egentlig at Stoltenberg skulle forlenges lengre enn det. At det endte med ett år, skyldes Frankrike. Det er vel kjent i diplomatkretser at franskmennene og den franske presidenten ikke er fullt så begeistret for den tidligere norske statsministeren som eksempelvis USAs president Joe Biden er.

Jakten på etterfølgeren

Spørsmålet er når navnet på etterfølgeren kan være klart.

Jens Stoltenberg har i utgangspunktet jobben fram til 1. oktober, men det er en dato som nærmer seg raskt.

Enda kortere tid er det til Nato-toppmøtet i Vilnius 11.–12. juli, der det ville være naturlig å offentliggjøre navnet på en ny generalsekretær.

Og ennå er det ingen tegn på at medlemslandene har nærmet seg noen enighet om en klar kandidat, ifølge flere kilder tett på prosessen.

Kate Hansen Bundt, generalsekretær i Den norske Atlanterhavskomité, deler det inntrykket.

– Det er mye som taler for at Jens Stoltenberg blir sittende til neste sommer. Vi ser fortsatt ingen ende på krigen i Ukraina. Nato er garantisten for at denne ikke sprer seg til resten av Europa, sier hun.

– Alliansen er inne i en omstillingsprosess som Stoltenberg er dypt involvert i. Neste vår fyller dessuten Nato 75 år og bursdagen feires med et toppmøte i Washington 4. april. Dette vil nok Stoltenberg ha med seg.

– USA ønsker at han skal bli sittende, og det er ingen enighet om de mange kandidatene som nevnes som hans etterfølger, sier Hansen Bundt.

Kilder i Nato bekrefter overfor NRK at både USA og Tyskland er blant landene som har bedt Stoltenberg fortsette en stund til.

– Jens Stoltenberg får en ny forlengelse hvis han ønsker det, sier en sentralt plassert kilde.

USAs president Joe Biden og kretsen rundt ham er svært fornøyd med jobben Jens Stoltenberg gjør som Nato-sjef. De har flere ganger presset på for at han skal fortsette. Her fra Nato-toppmøtet i Madrid i juni 2022. Foto: POOL / Reuters

Saktegående prosess

Foreløpig har alle uttalelser fra Stoltenberg pekt i motsatt retning. Og i prinsippet er det fortsatt mulig å bli enige om en ny kandidat, hvis USAs president Joe Biden og Tysklands forbundskansler Olaf Scholtz er ivrige nok på å få det til.

– Når det først kommer kandidater, kan det gå raskt. Forutsetningen er at Biden og Scholtz vil det nok, sier en kilde til NRK.

Inntrykket er imidlertid at prosessen så langt ikke tyder på at forsøket på å finne en etterfølger raskt har topp-prioritet.

– Trykket i prosessen har vært lavt. Det er en følelse av at rekrutteringen ikke har vært tatt ordentlig på alvor. Og nå begynner tiden å renne ut, sier en annen sentralt plassert kilde til NRK.

Dette bildet fra et toppmøte i desember 2019 har gått inn i Nato-historien. Jens Stoltenberg ble regnet som en av få som klarte å håndtere tidligere president i USA Donald Trump. Trump truet flere ganger med å trekke USA ut av forsvarsalliansen som landet var med på å grunnlegge. Foto: Francisco Seco / AP

Blir ved sjefens side

I en artikkel i Dagens Næringsliv i dag ble det offentlig kjent at Jens Stoltenbergs stabssjef Stian Jenssen har trukket søknaden sin til en toppjobb i Utenriksdepartementet.

Til NRK bekrefter Jenssen at han har trukket sin søknad, ettersom det ikke var mulig for ham å angi en konkret dato for når han ville være tilgjengelig for en ny stilling.

Kate Hansen Bundt i Atlanterhavskomiteen ser dette som nok et tegn på forlengelse for Stoltenberg.

– Dette er mannen som har lovet å være ved Stoltenbergs side til sjefen forlater Nato, understreker hun.

Samarbeidet mellom Natos generalsekretær Jens Stoltenberg og EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen har ført Nato og EU nærmere hverandre. I mars besøkte de Troll A-plattformen i Nordsjøen sammen. Nå spekuleres det i at hun kan bli hans etterfølger. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Fra EU til Nato?

Hvis det viser seg at Jens Stoltenberg blir sittende, er 6 måneder tidsrommet som nevnes oftest. Det vil bety at han sitter fram til våren 2024.

Det betegnes som helt avgjørende at Nato har en ny generalsekretær i god tid før presidentvalget i USA høsten 2024.

Kabalen er komplisert, og det er mange og til dels motstridende hensyn å ta.

Navnene som nevnes inkluderer Danmarks statsminister Mette Frederiksen, Nederlands statsminister Mark Rutte, Spanias statsminister Pedro Sánchez, Storbritannias forsvarsminister Ben Wallace og EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen.

– Rykter sier at Ursula van der Leyen har en høy stjerne i Washington. Hun vil opplagt få støtte fra sitt hjemland Tyskland og var dessuten Frankrikes kandidat til EU-stillingen, sier Kate Hansen Bundt.

– Hun har stått fast ved Ukrainas side og vært viktig for å forene EU-landenes sanksjoner og støtte.

– Hennes periode i EU utløper neste sommer, og et bytte vil eventuelt kunne annonseres på bursdagsfesten 4. april og gjennomføres noen måneder senere.

