Nato-sjef Jens Stoltenberg sier han planlegger å slutte som Nato-sjef til høsten.

I forrige uke erfarte NRK at USAs president Joe Biden hadde gjort det klart at Stoltenberg må bli sittende som generalsekretær i Nato en stund til, selv om perioden hans går ut i september.

De to hadde dager i forveien hatt et møte i Det hvite hus.

– Har Biden spurt deg om å bli til april?

– Jeg har ingen andre planer enn å avslutte mitt arbeid i Nato når jeg skal, og det er til høsten. Jeg er helt trygg på at Natos 31 medlemsland greier å finne en utmerket etterfølger etter meg, sier Jens Stoltenberg til NRK og legger til:

– Jeg er ansvarlig – og legger til rette for alle beslutninger og prosesser vi har i Nato, med ett unntak: Det er beslutningen om min etterfølger. Jeg er trygg på at Nato-landene finner en god løsning.

Kommenterer ikke forespørsler

Stoltenberg vil helle ikke kommentere om han har fått forespørsler om å bli fra andre Nato-land.

– Det ville vært helt umulig om jeg drev og fortalte om alt hva ulike ledere har sagt, og ikke sagt, til meg om alle mulige forskjellige saker, sier han.

Jens Stoltenberg møtte i dag Tysklands statsminister Olaf Scholz. På pressekonferansen fikk han også spørsmål fra journalistene om han kom til å fortsette som Nato-sjef. Foto: Tobias SCHWARZ / AFP / AFP

Gjentar samme svar

Generalsekretæren hold i dag pressekonferanse i Berlin sammen med Tysklands statsminister Olaf Scholz. Også da ble Nato-sjefen spurt om han kunne tenke seg å fortsette i jobben fram til april neste år.

– Jeg har ingen planer om å søke om forlengelse. Jeg konsentrerer meg om jobben min. Mer har jeg ikke å si, svarte han.

Det er uansett ikke snakk om å søke en forlengelse, men at medlemslandene kan be ham bli sittende et halvt år ekstra.

Stoltenberg overtok som generalsekretær i Nato i 2014. Hans periode er blitt forlenget tre ganger tidligere, sist i fjor da Russland angrep Ukraina.

Tiden renner ut

Som NRK skrev tidligere i vår, har flere kilder med kjennskap til prosessen lagt vekt på at tiden for å finne en erstatter før toppmøtet i Vilnius i midten av juli begynner å renne ut. Danmarks statsminister Mette Frederiksen har vært pekt ut som en sterk kandidat, men avkreftet at hun kom til å bli Nato-sjef i forrige uke.

Det skjedde etter et møte med Biden, hvor det ble klart at hun ikke hadde presidentens fulle støtte, ifølge Financial Times.

Både Frederiksen og Tysklands forsvarsminister Boris Pistorius sier at de støtter en forlengelse for Stoltenberg dersom det blir aktuelt.

– Stoltenberg har sterk støtte fra Norge, sa forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) til NTB i forrige uke.