Ivanka Trump brukte privat e-postkonto i regjeringssammenheng

En gjennomgang av e-postene hennes viser at hun brukte sin private e-postkonto til å kontakte flere ansatte i regjeringen.

Ifølge Washington Post inneholdt e-postene for det meste logistikk og personlig informasjon, men flere av dem kan ifølge avisen bryte med de føderale lovene om lagring av offisiell korrespondanse.

Trumps advokat opplyser at e-postene ble sendt før hun ble orientert om reglene i fjor.

En ikke navngitt ansatt i Det hvite hus bekrefter overfor CBS News at Trump sluttet å bruke den private kontoen etter å ha fått beskjed om at hun ikke kunne gjøre det.

Vedkommende sier at hun ikke forsto reglene, og at e-postene ikke inneholdt hemmelig informasjon.

– Hun opprettet ikke en privat server, sendte aldri hemmeligstemplet informasjon og ingen e-poster ble slettet, sier Peter Mirijanian, som er talsmann for Trumps advokat.

Donald Trump sa mange ganger at Hillary Clinton burde vært i fengsel fordi hun brukte sin private e-post i jobben som utenriksminister. Du trenger javascript for å se video. Donald Trump sa mange ganger at Hillary Clinton burde vært i fengsel fordi hun brukte sin private e-post i jobben som utenriksminister.

Felte Clinton

Det var nettopp bruken av en privat e-postserver som var et av Donald Trumps sterkeste våpen mot Hillary Clinton i presidentvalgkampen i 2016.

Clinton brukte en privat e-postserver mens hun var utenriksminister fra 2009 til 2013. Hun unnlot å bruke en offisiell e-postkonto, og flere tusen av e-postene hennes ble slettet.

FBI konkluderte to ganger med at Clinton ikke skulle tiltales, men kalte praksisen «ekstremt uforsiktig» ettersom 110 e-poster inneholdt fortrolig informasjon.

Donald Trump mente det hele var en skandale som var større enn Watergate, brudd på loven og en trussel mot USAs nasjonale sikkerhet.

Et fast innslag på Trumps valgkampmøter var taktfaste rop om at Clinton måtte settes i fengsel. Trump lovte også å hyre inn en egen statsadvokat til å granske e-postene hennes, og hintet om at Russland burde lete etter de 30.000 e-postene som ikke var overlevert.

Ifølge Washington Post skal flere av Trumps rådgivere ha vært overrasket over omfanget og Ivanka Trumps svar. De skal også være bekymret for at saken er såpass lik det presidenten kritiserte Clinton for.

«Lock her up» og «Crooked Hillary» var slagord som slo an blant mange av Donald Trumps tilhengere. Foto: Evan Vucci / Ap

Krever gransking

Innsynsbegjæringen kom fra organisasjonen American Oversight. Direktør Austin Evers sier i en uttalelse at presidentens familie ikke kan heve seg over loven, og krever at Kongressen gransker saken umiddelbart.

– I over to år har president Trump og flere ledere i Kongressen gjort det veldig klart at de ser på bruken av private e-postservere i regjeringssammenheng som en alvorlig forbrytelse som krever etterforskning og rettsforfølgelse. Vi forventer at den samme standarden settes i denne saken, sier han.

Det er ikke ulovlig for ansatte i Det hvite hus å bruke personlige e-postkontoer, men all offisiell korrespondanse må videresendes til en jobbkonto innen 20 dager for arkivering.

Det er også flere regler mot å dele hemmeligstemplet informasjon via privat e-post.

I fjor høst ble det også kjent at minst seks av Donald Trumps rådgivere hadde brukt privat e-post til å diskutere forhold knyttet til Det hvite hus.

Blant dem er Jared Kushner, som er gift med Ivanka Trump.