Hillary Clinton: Dette var den største feilen jeg gjorde

– Det går bra. Men det betyr ikke at jeg er selvtilfreds eller har kommet over det som skjedde. Det er fortsatt veldig smertefullt.

Søndag morgen snakket Hillary Clinton om tiden etter valgnederlaget hos det amerikanske TV-programmet CBS Sunday Morning.

På spørsmål om det er noe Clinton har gjort som kan ha kostet henne presidenttittelen, svarer hun:

– Jeg tror den største feilen jeg gjorde var å bruke personlig e-post.

Gjenåpnet etterforskning

Våren 2015 ble det kjent at Clinton hadde brukt en privat e-postkonto til jobbrelatert korrespondanse mens hun var utenriksminister.

FBI etterforsket saken, men konkluderte med at det ikke var grunn til å ta ut tiltale.

Elleve dager før valgdagen i fjor gjenåpnet FBI saken etter funn av nye e-poster.

Selv om saken ble henlagt to dager før valget, tror Clinton at det var dette som ødela for henne. James Comey, som da var FBI-direktør, uttalte at de ikke hadde funnet nye bevis i saken.

Sikker på seier

Det var i november i fjor at demokratenes presidentkandidat, Hillary Clinton tapte for republikanernes Donald Trump. Clinton forteller i intervjuet hos CBS at hun hadde vært skråsikker på at det var hun som ville tale til folket 20. januar i år, datoen den nye presidenten ble tilsatt.

Slik ble det ikke. I stedet var Clinton til stede som tidligere førstekvinne sammen med sin ektemann og tidligere president, Bill Clinton.

– Der var jeg, på plattformen, og følte en ut-av-kroppen-opplevelse. Og så var det talen hans, som var som et rop fra de hvite nasjonalistene.

Clinton forteller i intervjuet at karrieren som aktiv politiker er over, men hun vil fremdeles være involvert i politikken. Den kommende uken slippes Clintons nye bok «What Happened».