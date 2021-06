Ingen klare svar i amerikansk Ufo-rapport

Den amerikanske regjeringen offentliggjorde fredag en rapport med hva de har konkludert om en rekke tilfeller av uidentifiserte luftenomener (Ufo).

De har gransket flere videoopptak som militæret har gjort av objekter i hypersonisk hastighet. (Hastighet som er større enn lydhastighet). Noen av dem gikk rundt og forsvant plutselig.

Rapporten konkluderer med at det ikke er noen tegn på at det som beskrives som uforklarlige eller uidentifiserte luftfenomener, kan være ufoer. Men de kan heller ikke utelukke at det kan være utenomjordiske skapninger.

Mellom 2004 og 2021 ble det gjort 144 observasjoner som blir betegnet som uidentifiserte luftfenomen. Kun ett av disse tilfellene kan forklares til å være en stor, punktert ballong.

Resten av tilfellene er ikke kategorisert på grunn av manglende informasjon. Blant dem er tre filmede observasjoner, som forsvarsdepartementet har fjernet graderingen på og frigitt de siste årene.

18 av observasjonene i rapporten er av «uvanlige» bevegelsesmønstre i luften.

Amerikansk F-18 filmet objekt som de ikke kan forklare.

Ingen tydelige indikasjoner

Etterforskere som har gransket disse 144 tilfellene har ikke funnet «tydelige indikasjoner» på at observasjonene viser tegn til liv utenfor jordkloden, eller at det kan være snakk om ny ukjent teknologi fra land som Kina og Russland.

– Vi har ingen klare data som kan tyde på at dette er ny teknologi fra en mulig angriper, sa en senior tjenestemann til nyhetsbyrået Reuters.

Fremover skal departementet utarbeide en ny strategi for innsamling og sporing av informasjon om mulige observasjoner.

En del av Trumps koronapakke

Da tidligere president Donald Trump signerte en krisepakke på 2,3 billioner dollar, som skulle hjelpe et USA som var hardt rammet av koronaviruset, fant de ut at regningen ikke bare handlet om pandemien.

Den inneholdt også en godt gjemt ordre til militæret og etterretningen.

De fikk 180 dager på seg til å informere Kongressen om hva de visste om «uidentifiserte atmosfæriske fenomener».